Ottimo risultato ieri, lunedì 5 febbraio, per “In punta di piedi”, il film diretto da Alessandro D’Alatri in prima visione su Rai1 che ha sfiorato i 5 milioni di spettatori (4 milioni 991mila) con uno share del 19.9. In particolare, il film produzione di Rai Fiction ha registrato un buon successo tra il pubblico femminile over 35 con uno share del 26.

Sempre su Rai1 in crescita rispetto alla settimana scorsa “Che fuori tempo che fa”, seguito da 1 milione