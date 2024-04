A.C TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “I GIALLOBLÙ BATTONO 1-0 IL RENATE E SI QUALIFICANO AI PLAYOFF, AL BRIAMASCO È FESTA”

21.31 - domenica 28 aprile 2024

Il Trento batte 1-0 il Renate e si qualifica ai playoff: sugli spalti del Briamasco è festa grande

Nella trentottesima giornata di Serie C Now il Trento vince 1-0 contro il Renate. Decide il rigore trasformato da Emanuele Anastasia. Per i gialloblù si aprono dunque le porte dei playoff. La data della sfida contro l’Atalanta Under 23 sarà fissata nelle prossime ore dalla Lega Pro.

Nella trentottesima giornata di Serie C Now il Trento batte 1-0 il Renate e conquista così i primi playoff della storia del Club. Dopo aver conquistato la salvezza e il record di punti, i gialloblù accedono, come decima del girone, al post season riservato alle migliori squadre di Serie C. Per la Società di via Sanseverino si tratta di un risultato storico che prosegue il percorso di crescita intrapreso nelle scorse stagioni.

Cronaca. Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Ferri, Trainotti, Barison e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Rada, Sangalli e Puletto, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Spalluto, si muove Pasquato come trequartista. Nel primo tempo è il Trento a fare la partita, riuscendo a rendersi pericoloso in più di una circostanza. La prima vera occasione si concretizza alla mezz’ora con Italeng che stoppa perfettamente il pallone e calcia dalla distanza, con la sfera che termina alta sopra la traversa.

Pochi istanti più tardi sono ancora i gialloblù ad andare vicini alla rete del vantaggio con Obaretin dal centro dell’area di rigore ma, anche questa volta, il tiro non è preciso. È il Trento a fare la partita, arrivando alla conclusione prima con Spalluto e poi con Pasquato. Al 41’ sono ancora gli uomini di Baldini a calciare con Pasquato, dal centro dell’area di rigore con la sfera che termina alta sopra la traversa. La prima frazione di gioco si chiude, dunque, sullo 0-0, ma il Trento non ci sta a pareggiare e già ad inizio ripresa torna ad attaccare con veemenza. Il primo è Rada, la cui conclusione finisce alta.

All’ora di gioco è invece Ferri a tirare dal limite dell’area con la palla che si spegne alla destra di Ombra. Passano i minuti ma sono sempre i gialloblù, anche grazie ad una spinta incessante dello stadio Briamasco, a rendersi pericolosi. Al 74’ ci prova Frosinini ma il portiere ospite si frappone con una grandissima parata. La rete del vantaggio si concretizza all’81’ grazie alla perfetta trasformazione dagli undici metri di Anastasia che realizza il calcio di rigore guadagnato da Italeng.

Gli ultimi minuti sono di festa assoluta con la squadra di Baldini che celebra un traguardo storico, centrando la qualificazione alla fase playoff. Gli aquilotti concludono la regular season al decimo posto in classifica con cinquantuno punti. Il prossimo appuntamento, valido per il primo turno playoff di Serie C, sarà in trasferta allo Stadio Comunale di Caravaggio contro l’Atalanta Under 23. Data e orario saranno definite nelle prossime ore dalla Lega Pro.

TABELLINO

A.C. TRENTO-A.C. RENATE 1-0 (0-0)

RETI: 36’st Anastasia (r)

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Ferri (16’st Frosinini), Trainotti, Barison, Obaretin; Rada, Sangalli (25’st Di Cosmo), Puletto (41’st Vaglica); Pasquato (17’st Anastasia); Italeng, Spalluto (16’st Terrani). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Garcia Tena, Satriano, Giannotti, Caccavo, Brevi. Allenatore: Francesco Baldini.

RENATE (3-5-2): Ombra; Bosisio, Alcibiade, Possenti; Ghezzi (23’st Anghileri), Ciarmoli (17’st Alfieri), Vassallo, Procaccio, Bracaglia (31’st Vimercati); De Leo (17’st Bocalon), Pinzauti (23’st Paudice). A disposizione: Fallani, D’orsi, Currarino, Serioli, Tremolada, Acampa, Sorrentino. Allenatore: Massimo Pavanel

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea

ASSISTENTI: Andrea Mastrosimone di Rimini e Vincenzo Marra di Agropoli

QUARTO UFFICIALE: Dylan Marin di Portogruaro

NOTE: pomeriggio primaverile, cielo sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 44’pt Pinzauti, 35’st Ombra. Recupero: 0’+ 6’. Totale spettatori: 1850 circa.

INTERVISTE

FRANCESCO BALDINI

“Voglio complimentarmi con questi ragazzi per aver raggiunto un traguardo storico per la piazza del Trento. Sono felice per la Società, per il Presidente e per i tifosi che, in una giornata come quella di oggi, sono venuti numerosi al ‘Briamasco’, non facendoci mancare il proprio supporto. Questa sera si festeggia ma da domani si ricomincerà a lavorare per preparare al meglio la prossima partita. Sono convinto che questo gruppo, con la giusta concentrazione e carica, possa giocarsela contro tutte le avversarie e non solo per un turno della fase playoff. Dal punto di vista dell’impegno sono davvero soddisfatto di quanto visto in campo. Oggi abbiamo provato in tutti i modi a far gol e le occasioni non sono sicuramente mancate. Le mie scelte iniziali sono state condizionate dai numerosi diffidati ed è stato difficile rinunciare ad Anastasia e Frosinini fin dal primo minuto. Sapevo che oggi non sarebbe stato semplice ed è per questo motivo che, prima di scendere in campo, ho chiesto ai ragazzi di avere pazienza e di provarci fino alla fine. Partite come queste possono sbloccarsi nei minuti finali e così è stato. Sul rigore non avevo alcun dubbio che Emanuele avrebbe fatto gol e alla fine il risultato ci ha premiati. Sono davvero felice di poter continuare a lavorare con questa squadra anche nei prossimi giorni”.



EMANUELE ANASTASIA

“Oggi volevamo fare un regalo ai nostri tifosi presenti numerosi al ‘Briamasco’ e ci siamo riusciti. La vittoria vogliamo dedicarla soprattutto a loro. Sono davvero felice per il gol soprattutto perché ci ha permesso di raggiungere un obiettivo a cui tenevamo tanto. Inoltre, ha un valore ancora più importante perché ci tenevo a segnarlo contro quella che è stata la mia ex squadra. Ricevere l’abbraccio dei miei compagni e festeggiare sotto la curva mi ha regalato un insieme di emozioni difficili da descrivere. I playoff sono un risultato storico per questa Società e oggi vogliamo soltanto goderci questo momento prima di ricominciare a lavorare”.



*

Foto: Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921