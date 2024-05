ASSESSORE PAT FAILONI * ORSI TRENTINO: “ NEL CASO DI AVVISTAMENTI, ATTENERSI ALLE BUONE NORME DI COMPORTAMENTO”

19.51 - venerdì 17 maggio 2024

In relazione a quanto riportato oggi da articoli locali, relativamente alla presenza di orsi e lupi avvistati nelle vicinanze di Madonna di Campiglio così come al rinvenimento di una carcassa di capriolo, si precisa che le verifiche effettuate dal personale del Corpo Forestale Trentino non hanno dato riprova di quanto affermato né risultano segnalazioni effettuate negli ultimi giorni.

L’invito resta, nel caso di avvistamenti, di attenersi alle buone norme di comportamento, suggerite dagli esperti nelle aree frequentate dai grandi carnivori e seguire i consigli sul sito Grandicarnivori.provincia.tn.it_