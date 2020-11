DOLOMITI ENERGIA * NOVARETI: « CONCLUSA LA FASE DI EMERGENZA A TRENTO SUD, NELLA TARDA SERATA DI VENERDì IL SERVIZIO GAS è TORNATO ALLA NORMALITà »

NOVARETI: conclusa la fase di emergenza a Trento sud, il servizio gas è tornato alla normalità – aggiornamento 7 novembre.

Dopo i difficili giorni dell’emergenza il servizio di distribuzione gas nella tarda serata di venerdì è tornato alla normalità e la totalità delle utenze sono ora rialimentate, grazie al lavoro di quasi un centinaio di persone, fra tecnici e imprese che con professionalità e dedizione hanno operato per ripristinare le forniture nel più breve tempo possibile. Conclusa la fase più critica i tecnici concentreranno il loro impegno nelle prossime settimane per il ripristino definitivo della rete. La società ringrazia nuovamente i cittadini che con spirito di collaborazione, nonostante l’eccezionale situazione di difficoltà, hanno concorso nel permettere alla società di intervenire efficacemente in una situazione di eccezionale gravità e portata.