RAI 3 * “ REPORT “: 28 APRILE 2024 ORE 20.55 « LE INCHIESTE, “IL PEZZO DI CARTA” / “TAXI DEL MALE“ / “IL MARMO DELLA DUCHESSA” / » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

12.50 - domenica 28 aprile 2024

https://www.raiplay.it/dirette/rai3

Nel 2021 l’allora ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta lancia il protocollo “Pa 110 e lode” che consente ai dipendenti pubblici di frequentare corsi di laurea a prezzi agevolati: il 50% è infatti a carico dello Stato. L’accordo, però, riguarda soltanto università pubbliche e private: le telematiche restano fuori. Stefano Bandecchi, fondatore di Unicusano, prima chiede di aderire, poi presenta ricorso al Tar. Il nuovo ministro della P.A. Paolo Zangrillo ha subito esteso la convenzione anche alle telematiche del gruppo Multiversity, Pegaso, San Raffaele e Mercatorum. Lo Stato paga quindi il 50% della formazione dei propri dipendenti pubblici anche alle università private telematiche, che nel frattempo continuano a finanziare la politica. A seguire un anno fa Giorgia Meloni ha promesso di dare la caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo.

Il decreto Cutro finora non ha dato frutti importanti ma nel frattempo continuano gli attacchi contro le ong che salvano vite in mare. Documenti esclusivi provano invece come alcuni esponenti di primo piano del governo abbiano sfruttato a proprio vantaggio i depistaggi sulle ong alla base di alcune inchieste giudiziarie. E ancora un aggiornamento sull’inchiesta della scorsa puntata “Il marmo della duchessa”, le affermazioni dell’imprenditore Alberto Franchi sul fatto che se un lavoratore si infortuna in cava è deficiente e che la causa dei morti sul lavoro degli ultimi dieci anni è solo colpa degli stessi lavoratori, hanno creato stupore e indignazione. In tutta la provincia di Massa Carrara c’è stata subito una mobilitazione dei sindacati, delle istituzioni e dei lavoratori, che hanno ritenuto offensive e arroganti le dichiarazioni di Franchi. C’è stata anche un’interrogazione, firmata da 12 parlamentari, con cui si chiede conto al ministro del lavoro di prendere iniziative per garantire nelle cave di Carrara sia la sicurezza per gli operatori che il contenimento dell’inquinamento denunciato da Report.