TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGIO 9 MAGGIO: «UNA PERSONA SU 2 NON HA LA MINIMA FIDUCIA NELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA»

17.35 - lunedì 13 maggio 2024

LINK

Sondaggi elettorali TP: Fratelli d’Italia continua a calare e recuperano i suoi alleati. Le intenzioni di voto e la fiducia in Giorgia Meloni. Il dato che spicca maggiormente è l’ennesimo calo, abbastanza marcato, del primo partito d’Italia. FDI cala al 27% perdendo altri tre decimi. Il M5S recupera (+0,3%) mentre il PD è in flessione (-0,2%). Crescono all’unisono Lega e Forza Italia, entrambe che fanno registrare un +0,2%. Tra i partiti minori, c’è un buon recupero di AvS (Sinistra/Verdi) che fa registrare +0,3% e si avvicina alla soglia del 4%.

Fiducia in Giorgia Meloni: 1 persona su 2 non ha la minima fiducia nel premier

Così come cala FDI nelle intenzioni di voto, così la fiducia in Giorgia Meloni scende verso nuovi record negativi. Per la prima volta tocca un 50% di persone che non hanno la minima fiducia nella leader di Fratelli d’Italia. Poi, un 11% che ha poca fiducia. Dall’altra parte, un 23,5% ha molta fiducia e un 15,2% dichiara di avere abbastanza fiducia.

Nota metodologica: Sondaggio realizzato con Metodo CAWI, 3.900 interviste realizzate tra il 7 e il 9 maggio 2024