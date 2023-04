PAT * TRENTO – ISTITUTO PERTINI: FUGATTI E BISESTI, « 10 MILIONI AGGIUNTIVI PER LA NUOVA SEDE, VALORE AGGIUNTO PER IL FUTURO DEI GIOVANI »

19.19 - sabato 22 aprile 2023

Istituto Pertini di Trento, 10 milioni aggiuntivi per la nuova sede.Finanziata la parte del progetto che riguarda gli spazi di socialità, le sale per i docenti e gli uffici. Risorse aggiuntive per quasi 10 milioni per la nuova sede dell’Istituto di formazione professionale “S. Pertini” di viale Verona a Trento. Lo ha deciso la Giunta provinciale approvando l’aggiornamento del Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica proposto dal presidente Maurizio Fugatti. Tra gli interventi finanziati c’è l’unità autonoma funzionale 2 che completa l’edificio scolastico. Un appalto separato, rispetto all’unità funzionale 1 del Pertini (per la quale proseguono le procedure della gara a cui partecipano tre concorrenti) che riguarda la realizzazione degli spazi complementari, come hall e spazi di relazione, gli uffici amministrativi e gli spazi per i docenti. Il costo dell’intervento, comprensivo anche degli arredi, è pari a 9.761.334,69 euro.

“Anche quest’opera fa parte del progetto complessivo per la nuova sede del Pertini – spiega il presidente Fugatti -, che ha l’obiettivo di dare una risposta strutturale e qualificata alle esigenze della comunità scolastica. L’obiettivo è far diventare l’istituto un centro di formazione professionale all’altezza delle esigenze della moderna didattica nonché energicamente sostenibile”. “Il finanziamento di questo importante intervento di completamento – afferma l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti – è un’ulteriore conferma dell’attenzione della Giunta per il Pertini, polo fondamentale della nostra formazione professionale e valore aggiunto per il futuro di tanti giovani”.