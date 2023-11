APT GARDA DOLOMITI (TN) * STAGIONE INVERNALE 2023: « TRA LE NOVITÀ PIÙ ATTESE, LA CASA DEL GRINCH AL BASTIONE ED I MERCATINI DI ARCO E RIVA DEL GARDA »

18.14 - giovedì 16 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel Garda Trentino anche l’inverno porta aria di festa. Presentato a Riva del Garda il ricco programma di attività nella stagione invernale. Tra le novità più attese, la casa del Grinch al Bastione oltre ai numerosi mercatini, eventi di Natale ed Experience per scoprire il territorio anche nei mesi più freddi. Natale. Tra profumi inebrianti e luci colorate, l’inverno è pronto a pervadere le vie di alcune delle cittadine e dei borghi più suggestivi di tutto il Garda Trentino, grazie ad una ricca proposta di attività ed eventi per grandi e piccoli.

La presentazione ufficiale del programma invernale dell’ambito Garda Dolomiti si è svolta oggi, giovedì 16 novembre, presso Palazzo Martini di Riva del Garda. Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri: la Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, l’Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, la Vicesindaco del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, l’Assessore alle attività culturali del Comune di Tenno Ilaria Bagozzi, l’Assessore allo sport e turismo del Comune di Arco Dario Ioppi, il Presidente e il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti e Oskar Schwazer, il Presidente di Assocentro Andrea Cobbe, Martina Pizzedaz di ProRiva, la Presidente del Consorzio Riva In Centro Manuela Stein, il Presidente del Comitato Ville del Monte Erino Marocchi, il Sindaco di Bleggio Superiore Flavio Riccadonna, la Presidente dell’Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent Paola Aldrighetti e il Direttore del MAG – Museo Alto Garda Matteo Rapanà.

Saranno il Mercatino di Natale ad Arco (17 novembre-7 gennaio) e il Mercatino di Natale Di Gusto in Gusto di Riva del Garda (17 novembre-7 gennaio) a dare il via al calendario invernale domani, venerdì 17 novembre con i sapori tipici della tradizione, musica e spettacoli per le vie dei rispettivi centri storici.

“Solo pochi giorni fa chiudevamo ufficialmente la stagione estiva con la Half Marathon che ha portato sul territorio centinaia di runners, e oggi stiamo già inaugurando un’altra fase, diversa ma sempre più importante ed entusiasmante, quella relativa al Natale e ai mesi invernali. Sentiamo una vicinanza e un’attenzione sempre maggiore rispetto alle iniziative di questo periodo, e anche per questo abbiamo voluto aggiungere una bella novità a realtà già amatissime come la Casa di Babbo Natale e i Mercatini di Natale,” ha commentato il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.

Riva del Garda proporrà infatti una nuova suggestione per i più piccoli: il Bastione ospiterà infatti la casa del Grinch, creatura verde, pelosa e panciuta, celebre per la sua ostilità nei confronti del Natale. Dal 1° dicembre al 7 gennaio, sarà possibile visitare gratuitamente la sua residenza invernale e nelle giornate dell’8, 9, 10, 16 e 17 dicembre grandi e piccini potranno anche incontrare il Grinch stesso ed assistere a spettacoli dedicati.

Da lassù, il Grinch osserverà tutto ciò che succede nella Casa di Babbo Natale (25 novembre-31 dicembre) in Piazza Cesare Battisti, uno degli appuntamenti clou per i più piccoli, i quali potranno incontrare proprio Babbo Natale e cimentarsi in laboratori creativi. Da quest’anno, al termine dei laboratori i bambini riceveranno il “Passaporto dell’elfo creativo”, un timbro speciale per ricordarsi queste esperienze uniche.

Per gli amanti della cultura, invece, il MAG – Museo Alto Garda inagururerà venerdì 24 novembre alle ore 18:00 una nuova mostra temporanea dedicata alla fotografia, con ritratti e paesaggi umani del territorio, aperta fino al 7 Gennaio.

“Anche in un’annata complicata, l’impegno dei volontari e la loro determinazione ci consente anche quest’anno di proporre tante iniziative, fra le quali non mancano diverse novità. A Riva del Garda, oltre al Mercatino di Gusto in Gusto, quest’anno avremo per la prima volta anche una pista di pattinaggio, posizionata vicino alla Spiaggia degli Olivi e al parco-giochi così da coinvolgere maggiormente i giovani e le famiglie, oltre a luminarie e arredi urbani rinnovati e di grande impatto che valorizzeranno le vie del centro” – ha dichiarato l’Assessore allo Sport ed Eventi del Comune di Riva del Garda, Lorenzo Pozzer.

Anche il Mercatino di Arco torna con un numero di casette superiore al passato, una nuova area gastronomica e tante iniziative, fra le quali non mancano la fattoria degli animali, la classica passeggiata con gli asinelli e lo spettacolo pirotecnico al castello il 9 dicembre. Per chi visiterà Arco nei mesi finali dell’anno ci sarà anche la possibilità di immergersi nell’arte di Giovanni Segantini, grazie alla mostra “Segantini a Milano. La serie dei Navigli” ospitata presso la Galleria Civica G. Segantini fino al 12 maggio (escluso il lunedì), dove verranno esposti per la prima volta “La nevicata”, oltre ad altri due quadri in prestito dal museo di St. Moritz e da una collezione privata.

“Questa mostra sarà di certo un valore aggiunto sia per i mercatini di Natale sia per il piano culturale locale, presentandosi come un’ulteriore attrattiva per i turisti che ci aspettiamo numerosi. Le opere esposte sono di grande importanza, dato anche il valore della collaborazione con St. Moritz, e lo saranno anche per il futuro di Arco” ha commentato l’Assessore allo sport e turismo del Comune di Arco Dario Ioppi.

Anche il Comune di Nago-Torbole sta organizzando il suo programma natalizio fino all’Epifania, tra musica gospel e cori, intrattenimento per bambini con la tradizionale “Casa di Zia Natalia” a Nago, oltre a diversi momenti gastronomici che prepareranno i palati verso la Festa del Broccolo, in programma nel mese di gennaio.

I borghi trentini più belli d’Italia saranno poi addobbati a festa, con i mercatini di Natale allestiti tra antichi volti, portici e case rurali: a Rango dal 18 novembre al 31 dicembre che quest’anno festeggia il 20simo anniversario e a Canale di Tenno dal 25 novembre al 17 dicembre.

Nella Valle dei Laghi, il piccolo borgo di Santa Massenza ospiterà invece il Mercatino di Natale Vite di Luce (2-17 dicembre) e La notte degli alambicchi accesi (7-10 dicembre), speciale iniziativa dedicata alla scoperta di cinque distillerie che proporranno le famose grappe, il tutto presentato da uno spettacolo messo in scena dalla compagnia Koinè. Il 30 dicembre e il 6 gennaio invece sarà il momento del Presepe vivente di Calavino.

“Tutte queste iniziative indicano la direzione giusta da intraprendere per portare avanti un territorio che cresce non solo come dimensione ma anche come mentalità. Sempre di più lavoriamo nella prospettiva di offrire esperienze differenziate fra le diverse aree ed i periodi: oggi l’inverno del Garda Trentino abbraccia dai mercatini di Natale alle attività outdoor, dalla cultura alle esperienze gastronomiche, e questo anche grazie alla fondamentale attività dei volontari e delle associazioni del territorio” ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Per maggiori informazioni su tutti gli altri eventi del calendario invernale, clicca qui.

L’OUTDOOR E LE EXPERIENCE INVERNALI NEL GARDA TRENTINO

Anche durante la stagione invernale, nel Garda Trentino c’è sempre spazio per attività Outdoor e per emozionanti Experience per collezionare incredibili ricordi.

Il 9 dicembre, Torbole sarà il punto di partenza e di arrivo della Garda Trentino Xmas Trail, la gara di trail running su una distanza di 30 km, con un dislivello positivo di 1300 metri (o di 15 km e un dislivello positivo di 670 metri), che porta alla scoperta dei sentieri più belli e panoramici della “Busa” con lo sguardo sempre puntato al Lago di Garda.

Dalla corsa alle ferrate e al climbing, fino al trekking e alla bici road e MTB, sono diverse le possibilità di praticare sport nel Garda Trentino anche nei mesi più freddi, con percorsi ideali sia per esperti che per amatori: la ferrata di Cima Capi, il Belvedere del Pezol, la Ciclabile dei Laghi, il Monte Brione Trail Tour, la Falesia di San Siro e molti altri. Per scoprire di più, visita il sito gardatrentino.it/outdoorinverno

Anche in inverno, le “Garda Trentino Experience” continueranno a dare la possibilità ai propri ospiti di vivere un viaggio esclusivo, tra cibo e Outdoor. Le esperienze proposte sono:

“Olio del Garda, una tradizione centenaria” escursione partendo dall’Olivaia di Arco fino a raggiungere l’agritur Maso Bòtes per assaggiare l’autentico olio del Garda;

“Con le ciaspole ai piedi” un’escursione sulla neve a Tremalzo per chi ama le uscite con ciaspole e bastoncini;

“Colazione in fattoria” presso l’Azienda Agricola Agrisalus di Arco dove si inizia la giornata con una colazione genuina a base di prodotti locali e della fattoria, per poi proseguire con la visita agli animali che vivono nella stalla, nella porcilaia e nel pollaio;

“Merry picnic” a Maso Maserac, a Comano, dove si potrà gustare un cestino colmo di prodotti rigorosamente a km 0, con una vista su u

n panorama senza pari.

Per maggiori informazioni sulle “Garda Trentino Experience” visita il sito www.gardatrentino.it/experience