TRENTO FILM FESTIVAL * 72MA EDIZIONE: « ASSEGNATI I PREMI EUSALP E MUSEO ETNOGRAFICO TRENTINO SAN MICHELE A “VELOVELODICO”, DI ALESSANDRO ANDERLONI »

16.19 - domenica 28 aprile 2024

Assegnati oggi il Premio EUSALP e il Premio Museo etnografico trentino San Michele. Entrambi i riconoscimenti speciali sono stati assegnati a “Velovelodico” di Alessandro Anderloni. Anche in questa seconda giornata di proiezioni al 72. Trento Film Festival verranno consegnati due dei quindici riconoscimenti speciali offerti da associazioni o enti partner del Festival, attribuiti da giurie indipendenti. I premi saranno consegnati in occasione della proiezione del film vincitore, direttamente in sala. Il Premio EUSALP. Quello che mi tiene qui assegnato a Velovelodico di Alessandro Anderloni (Italia/2024/70′). percepire con piacere e una punta di invidia la genuinita! dall’Assessore provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori, insieme a Mauro Casotto, Barbara Centis, Luca Ferrario e Ileana Olivo.

Una menzione speciale e! stata assegnata a ottiene anche Il ». al soggetto che ha saputo cogliere lo spirito che supporta la Macroregione alpina, ovvero le tematiche quali la sostenibilita!, l’inclusione, e! stato Premio Museo etnografico trentino San Michele «Per la capacita! , attraverso un’innovativa costruzione del film, di saper valorizzare gli aspetti pregnanti e positivi del vivere in montagna e dello stare in comunita! anche grazie all’importanza delle iniziative culturali e della collaborazione intergenerazionale. Velo Veronese diventa simbolo di tutte le comunita! di montagna, soprattutto quelle fuori dai circuiti del turismo di massa, che, in epoca post-covid, possono diventare oggetti di interesse per qualita! della vita e opportunita! di chi cerca rifugio dal caos della citta!.

Il film, secondo la giuria, ha il pregio di far rivivere, senza nostalgia, l’infanzia di chi e! nato nei piccoli paesi alpini e, per chi invece e! nato in citta!, di farne »: così! ha scritto la giuria, composta Contadini di Confine / Grenzbauern di Michele Trentini (Italia/2024/72′) delle attivita! tipiche della montagna che, ancora oggi, rappresenta un elemento fondamentale «per aver focalizzato l’attenzione su una per la cura e la valorizzazione delle Alpi Velovelodico , assegnato all’opera cinematografica che con rigore documentario etno-antropologico ha saputo meglio rappresentare gli usi e i costumi delle genti di montagna . Nella motivazioni la giuria – composta da Ezio Amistadi, Armando Tomasi e Luca Faoro ha scritto: vissuti sapientemente narrati attraverso un dialogo profondo, intimo tra Anderloni e tredici voci «”Inutile cercare, il tuo paese resta quello dell’infanzia”: questo l’emblematico esergo di Velovelodico, fil rouge che soggiace ai che si intrecciano tessendo un velo. Velo che, sottile, accarezza le emozioni, le speranze, le esperienze forgiate dalla vita in montagna che si confronta tra passato, presente e futuro ».