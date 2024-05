ITALIA VIVA TRENTINO * ELEZIONI EUROPEE: «SIAMO PER IL PROGETTO STATI UNITI D’EUROPA, INCONTRO CON IL CANDIDATO BENDINELLI – A TRENTO (HOTEL AMERICA 13/5) »

16.42 - domenica 12 maggio 2024

Italia Viva per gli Stati Uniti d’Europa – lunedi’ 13 incontro con il candidato Davide Bendinelli.

Una unione politica, di diritti di libertà, di innovazione e di sicurezza.

Una Europa che elegge direttamente il Presidente del Consiglio Europeo.

Una Europa dotata di politica estera e azione diplomatica per ripristinare la pace, con la forza dell’autorevolezza.

Una Europa centro di ricerca e innovazione per l’intelligenza artificiale, l’aerospazio, la sicurezza informatica. Una Europa energeticamente interconnessa.

Una Europa dei diritti e delle libertà individuali.

Una Europa dalla forte identità culturale.

Diciamo No all’Europa debole degli stati sovrani delle destre.

Diciamo no all’Europa tecnocratica e ideologica delle sinistre.

Sì all’Europa politica e dei popoli, sì agli Stati Uniti d’Europa.

I nostri candidati per la circoscrizione nord-est rappresentano una nuova generazione per il futuro dell’Europa. Una generazione di Politici giovani e di esperienza. Amministratori nei loro Comuni, eletti nelle loro Regioni, alcuni già Parlamentari italiani.

AI PADRI FONDATORI (E ANCHE A QUELLI AFFONDATORI) DICIAMO GRAZIE. AI FIGLI SOGNATORI DICIAMO, Sì.

Davide Bendinelli – Sindaco di Garda al 3° mandato e già parlamentare nella XVIII legislatura e assessore regionale in Veneto – incontra la stampa lunedì 13.5 a partire dalle ore 18 presso l’Hotel America di Trento.

Saranno con Bendinelli, Donatella Conzatti già collega parlamentare di Italia Viva e Presidente per il partito nella Regione TAA e Fabio Pipinato Presidente di Italia Viva Trentino con molti sostenitori del progetto Stati Uniti d’Europa.