FRESCHI (FDI) * SCUOLA TRENTINA: « INCLUSIONE, EVITARE LE SITUAZIONI LIMITE CON STUDENTI PRIVI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO »

12.32 - venerdì 7 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

desidero approfondire il tema “scuola trentina ed inclusione”. È tornato alla ribalta in questi giorni il tema “sensibile”, eppure mai preso seriamente a cuore, del significativo aumento di casi di disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento nella Scuola trentina. Un tema reale che tocca da vicino molti studenti e le relative famiglie incidendo profondamente sulla vita quotidiana.

Purtroppo il raddoppio dei casi riportato in questi giorni sulla stampa, successivamente ad una interrogazione in Consiglio provinciale, fa riferimento a dati presentati, nella pubblicazione “Trasformare sudditi in cittadini” del Dipartimento istruzione, fin dall’aprile 2021, tema oggetto anche di segnalazione da parte della Consulta Provinciale dei Genitori a dipartimento e assessorato nel luglio seguente e ripresa a mezzo stampa. A questo ne era seguita una mozione proposta dai consiglieri Rossato, Ambrosi e Cia, approvata il 29.07.2021, che impegnava la giunta a potenziare i servizi di neuropsichiatria, implementare la formazione dei docenti di sostegno e aumentare lo stanziamento di risorse per studenti BES.

Tali dati erano poi stati oggetto di ulteriore interrogazione dell’ex consigliera, ora deputata, Ambrosi nell’agosto 2021, la risposta ai quesiti posti aveva evidenziato come le risorse destinate non fossero proporzionali al reale incremento dei casi.

È bene rammentare inoltre come l’analisi pubblicata dal Dipartimento fosse riferita al periodo compreso tra l’anno scolastico 2014/2015 (3%) e l’anno scolastico 2019/2020 (6%) quindi ad un quinquennio e non a “quattro anni” come erroneamente riportato nell’attuale atto. Si renderebbe infine necessaria un’attualizzazione della rilevazione. Spiace tuttavia riscontrare come tali preoccupanti dati siano rimasti pressoché ignorati per ben due anni e che ad oggi non si evidenzino significativi interventi in un ambito così delicato. Sarebbe inoltre necessario che nell’attuale assestamento di bilancio venissero previste adeguate risorse per dare seguito agli impegni sottoscritti.

Ulteriore problematica, sulla quale sarebbe opportuna una puntuale regolamentazione, è la continuità del servizio e della presenza dei soggetti incaricati. Devono essere evitate quelle situazioni limite in cui gli studenti si ritrovino privi del proprio docente di sostegno, importante figura di riferimento, in momenti significativi come l’esame di fine ciclo. La Scuola trentina e il mondo della disabilità tutto, per il bene dei nostri ragazzi, necessiterebbero attenzione e rispetto costanti durante tutta la legislatura.

Maurizio Freschi

Fratelli d’Italia – Responsabile Dipartimento Istruzione provinciale