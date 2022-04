RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ” * GUERRA UCRAINA: « PUNTATA 4 APRILE, L’ESPERTO DI STRATEGIA MILITARE EDWARD LUTTWAK E L’AMBASCIATORE RICCARDO SESSA »

12.57 - domenica 03 aprile 2022

I quaranta giorni della guerra che sta sconvolgendo l’Europa saranno raccontati e analizzati domani sera, lunedì 4 aprile, a “Quarta Repubblica” – in prima serata, su Retequattro. Tante le testimonianze in diretta dall’Ucraina, le interviste a chi è riuscito a scappare da Mariupol, a chi è bloccato a Kherson dai soldati russi, a chi combatte nelle trincee e ai manager che continuano a far funzionare le loro imprese anche sotto le bombe.

Nel corso della serata, un approfondimento sugli approvvigionamenti a rischio di gas e di prodotti agricoli provenienti dall’area del conflitto e un focus sul caso dello yacht a vela privato più grande del mondo – del valore di mezzo miliardo di euro – sequestrato a Andrey Melnichenko e bloccato nel porto di Trieste. Inoltre, un intero capitolo dedicato all’analisi delle mosse del presidente americano Joe Biden e i suoi rapporti con Kiev.

Tra i tanti ospiti di Nicola Porro: l’esperto di strategia militare Edward Luttwak, l’ambasciatore Riccardo Sessa, la politologa Mara Morini, Marcello Veneziani, Toni Capuozzo, Federico Rampini, Marcello Foa, Daniele Capezzone e Cristina Giuliano. Anche domani, il contributo di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.