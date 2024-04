ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * CPR: « ACCORDO ITALIA-ALBANIA, VERSO UNA DETENZIONE DI MASSA? APPUNTAMENTO AL CENTRO SOCIALE BRUNO (2/5 – 20.30) »

13.02 - domenica 28 aprile 2024

Un incontro nel quale approfondiremo la direzione intrapresa dalle politiche nazionali ed europee nel contrastare il diritto alla mobilità umana e il diritto di asilo. Dopo la strage di Cutro e una stagione di decreti restrittivi, il governo Meloni ha deciso di sferrare un altro attacco ai diritti fondamentali delle persone in cerca di protezione. L’ultimo atto di ostilità è rappresentato dall’accordo con l’Albania: oltre ad essere l’ennesimo strumento di propaganda in vista delle elezioni europee, questo patto neocoloniale prevede la costruzione di due centri di selezione e trattenimento dove tremila persone soccorse nel Mediterraneo dalla guardia costiera italiana saranno sottoposte a “procedure di frontiera o di rimpatrio”.

Ne parleremo con Nicoletta Alessio ed Eva Bearzatti di Radio Melting Pot, e Alexia Malaj del Zanë Kolektiv, appena rientrate da un viaggio di monitoraggio in Albania, e con Fatima Zahra El Harch, dottoranda della facoltà di Giurisprudenza in studi giuridici comparati ed europei.

Insieme all’approvazione del nuovo Patto UE sulla migrazione e l’asilo e al proliferare di nuovi accordi con i Paesi nordafricani per esternalizzare le frontiere europee, il nuovo orizzonte non promette nulla di buono, ma punta ad aggirare la consolidata giurisprudenza della CEDU e le convenzioni internazionali, per legittimare la detenzione di massa e la violenza del regime di frontiera.

Giovedì 2 maggio ore 20.30

Centro Sociale Bruno

Ne parliamo con :

* Fatima Zahra El Harch – dottoranda in studi giuridici comparati ed europei, Giurisprudenza – UniTN

* Nicoletta Alessio ed Eva Bearzatti – Radio Melting Pot

* Alexia Malaj – Zanë Kolektiv

(le attiviste sono di ritorno da un sopralluogo di monitoraggio in Albania)