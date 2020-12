PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONSERVAZIONE DIGITALE: « IL WEBINAR PROMOSSO DALL’UFFICIO BENI ARCHIVISTICI, GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ALLE 17.00 »

Per un Polo archivistico digitale trentino.Webinar promosso dall’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale il 17 dicembre alle 17.

Il nuovo appuntamento promosso dall’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, in programma giovedì 17 dicembre alle 17, si intitola “Per un Polo archivistico digitale trentino. L’esperienza della Provincia autonoma di Trento”. Il webinar presenterà al pubblico gli esiti della pluriennale esperienza della Provincia in materia di conservazione digitale dei documenti. Interverrà Carlo Bortoli, della Soprintendenza per i beni culturali.

La conservazione digitale si è trasformata negli anni da settore di nicchia ad attività imprescindibile per gestire nel breve-medio termine la documentazione e per preservare nel lungo termine la memoria storica degli enti.

Documenti digitali e una banca dati provinciale di descrizione archivistica corredata da documenti storici digitalizzati formano oggi un cospicuo patrimonio digitale in continuo accrescimento, da conservare e da trasmettere alle generazioni future.

In questo ambito l’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Soprintendenza esercita per competenza un ruolo di primo piano e lavora dal 2014 in un team interdisciplinare per la realizzazione di un Polo archivistico digitale trentino, ad oggi prossimo al traguardo.