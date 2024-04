FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * ELETTRODOTTO SULLA MARZOLA: « SOLO ORA LA PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE SI ACCORGE CHE IL COMUNE NON DIALOGA? »

15.58 - domenica 28 aprile 2024

Erano i primi giorni di maggio del 2021, quando il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia ha portato in aula con un’apposita mozione la questione dei 29 tralicci dell’alta tensione che nei prossimi mesi deturperanno irrimediabilmente il paesaggio sopra alla collina est della nostra città.

In quella mozione, al primo punto chiedevamo di ascoltare le istanze delle Circoscrizioni interessate e dei cittadini, promuovendo l’interramento quale soluzione prioritaria per la nuova linea elettrica T.220.290. Un progetto, quello attuale, sottoscritto ancora nel 2010 dal centrosinistra con Dellai e Andreatta.

Oggi, a distanza di due anni esatti dalla discussione in aula della nostra mozione, le dichiarazioni della Presidente della Circoscrizione di Villazzano Tarter del Partito Democratico riecheggiano quasi come una barzelletta su tutta la collina di Trento. Il punto è che su questa vicenda non c’è proprio nulla da ridere! La Presidente Tarter, oggi lamenta che non vi è dialogo con l’Amministrazione Comunale e non capisce perché non si voglia approfondire la possibilità di un interramento dell’elettrodotto.

Le sue dichiarazioni sono evidentemente fuori tempo massimo, dato che i lavori sono già cominciati! Dov’era la Presidente della Circoscrizione, quando a maggio del 2021 Fratelli d’Italia ha sollevato la questione in Consiglio Comunale? Se un parere contrario della Circoscrizione di Villazzano si fosse unito alle nostre considerazioni e per voce della sua Presidente fosse arrivato a Palazzo Thun, anche in considerazione del parere negativo della stessa Circoscrizione nel 2015, forse le cose sarebbero andate diversamente!

Senza mezzi termini e ad un anno dalle prossime elezioni Amministrative nella nostra città, dobbiamo purtroppo constatare l’inizio della campagna elettorale anche per la Presidente Tarter!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.