“LISTA LUI SINDACO“ * COMUNALI ROVERETO (TN): « MANIFESTI IMBRATTATI, PD E CENTROSINISTRA CONDANNINO L’EPISODIO »

14.45 - sabato 11 maggio 2024

“Come Lista Lui esprimiamo netta e forte condanna per l’imbrattamento dei manifesti del nostro candidato sindaco Gianpiero Lui. Che la nostra forza e il crescente entusiasmo attorno alla candidatura di Lui a Sindaco comincino a preoccupare qualche ambiente roveretano che si oppone al cambiamento è già evidente. Ma addirittura arrivare a imbrattare manifesti in campagna elettorale in una città educata e civile come la nostra è una triste caduta di stile. Non ci comporteremo mai come queste persone si comportano con noi, perché noi, per principio, rispettiamo tutti.

Chiediamo al Pd e a tutte le forze di centrosinistra di condannare tale inqualificabile episodio, e di concorrere, tutti assieme, allo svolgimento di una campagna elettorale all’insegna del rispetto e della correttezza reciproca”. Lo dichiara la Lista Noi Rovereto – Lui Sindaco