MEDIASET 20 * CALCIO INTERNAZIONALE: « IN DIRETTA “FRANCIA-GERMANIA“ E “SPAGNA-BRASILE“ (SABATO 23 E MARTEDÌ 26 MARZO) »

14.45 - venerdì 22 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE SUL 20 CON DUE AMICHEVOLI DI LUSSO IN ESCLUSIVA IN CHIARO.

· “FRANCIA-GERMANIA”: sul 20, sabato 23 marzo, alle 21.00

· “SPAGNA-BRASILE”: sul 20, martedì 26 marzo, alle 21.30

Il grande calcio internazionale torna sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati, sabato 23 e martedì 26 marzo, il canale 20 propone – in diretta e in esclusiva in chiaro – due amichevoli di lusso tra nazionali che vogliono testare il proprio stato di forma in vista dei prossimi Europei, che si svolgeranno in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Sulla rete tematica diretta da Marco Costa si parte sabato 23 marzo, con la Francia vicecampione del mondo che ospita il Paese ospitante dei prossimi europei, la Germania.

Martedì 26 marzo invece è la volta delle Furie Rosse della Spagna che riceveranno il Brasile del nuovo C.T. Dolivar Junior.

Tutti i match sono visibili in live streaming anche sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity.

DETTAGLIO DELLA PROGRAMMAZIONE:

· Francia-Germania, in diretta, sabato 23 marzo, alle ore 21.00, sul 20, Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.

· Spagna-Brasile, in diretta, martedì 26 marzo, alle ore 21.30, sul 20, Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.