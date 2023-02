19.09 - domenica 26 febbraio 2023

Mezz’ora in più. St 2022/23 – Puntata del 26/02/2023. La guerra in Ucraina un anno dopo l’inizio dell’invasione russa, le primarie per l’elezione del segretario del Partito Democratico. Ospiti di Lucia Annunziata, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, i giornalisti Alessandra Sardoni e Alessandro De Angelis e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

