PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « LE REGOLE COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE E LE INTERVISTE CON GLI ESPERTI » (VIDEO ESPLICATIVI E MATERIALE INFORMATIVO)

Coronavirus: video esplicativi e materiale informativo. La Provincia e l‘Azienda sanitaria, anche con video esplicativi e materiale informativo online, informano i cittadini sul Coronavirus e sulle regole comportamentali più importanti.

Con video esplicativi e materiale informativo online la Provincia e l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige intendono fornire ai cittadini un’occasione in più per informarsi sul Coronavirus e sulle regole comportamentali da seguire per contenere il contagio. L’obiettivo è la contenzione efficace e il più possibilmente rapida della diffusione dell’infezione Covid-19. I video e i volantini rientrano in una campagna informativa congiunta.

“Nella situazione attuale il contributo del singolo è decisivo e va ad incidere sia sulla durata della situazione di emergenza che sul numero dei casi. Quello che fa la differenza sono proprio le regole di comportamento e le misure d’igiene. Tutti noi siamo chiamati a tenerle sempre presenti e a seguirle con precisione” questo l’appello dell’assessore provinciale alla sanità Thomas Widmann.

Dello stesso tenore il pensiero del direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Florian Zerzer: “Possiamo evitare il sovraccarico del sistema sanitario solo per mezzo di un contenimento drastico delle possibilità di infezione. Ogni rallentamento della velocità di contagio gioca a nostro favore. La collaborazione fattiva della popolazione costituisce un fattore determinante in questo momento, che influirà sull’ulteriore sviluppo”.

In un’infografica animata, ad esempio, sono visualizzate le regole di comportamento che sono comprensibili a colpo d’occhio. In una breve intervista, inoltre, medici dell’Azienda sanitaria forniscono consigli utili; ad esempio, il dottor Patrick Franzoi, medico d’urgenza, spiega semplici regole d’igiene, mentre il dottor Christian Wenter, primario della Geriatria all’Ospedale di Merano, rivolge l’appello urgente alle persone anziane in Alto Adige di restare a casa, per non contrarre il virus.

Tutti i video sono pubblicati sulla pagina web Coronavirus della Provincia. Al medesimo indirizzo vi è anche materiale informativo da scaricare con le regole comportamentali principali. I video esplicativi possono essere scaricati in alta risoluzione al seguente link:

L’iniziativa dell’Azienda sanitaria punta a informare i cittadini con notizie provenienti dalle fonti ufficiali aiutandoli ad adottare i comportamenti adatti per prevenire la diffusione del contagio.