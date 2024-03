CARABINIERI – ROMA * ‘NDRANGHETA: « ESTRADATO VINCENZO PASQUINO, IL LATITANTE CATTURATO IN BRASILE CON ROCCO MORABITO »

14.31 - venerdì 22 marzo 2024

Nella mattinata odierna, è stato estradato, previe rispettive richieste delle Procure di Torino e di Reggio Calabria, il detenuto italiano Pasquino Vincenzo cl.90, già latitante, detenuto in Brasile dal 24 maggio 2021, giorno della sua cattura avvenuta in Joao Pessoa, eseguita dalla Polizia Federale brasiliana e dall’Arma dei Carabinieri, mentre si trovava in un residence insieme al latitante Morabito Rocco cl. 66.

L’estradizione, eseguita oggi dalla Polizia Federale brasiliana che ha consegnato il cittadino italiano nelle mani del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, si è resa possibile grazie alla ottima collaborazione tra organi diplomatici e giudiziari italiani e brasiliani, seguita in tutte le fasi dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Va segnalato che Pasquino Vincenzo cl. 90 risulta condannato in via definitiva nel processo penale n. 8715/10 RGNR mod. 21 DDA Proc. Rep. Torino mentre risulta indagato, e pertanto fatte salve le successive valutazioni nel merito, nel procedimento penale n. 3886/22 RGNR mod. 21 DDA Proc. Rep. Reggio Calabria.