UILPA – POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERI: DE FAZIO, « BECCARIA, L’ANNUNCIO DEL MINISTRO NORDIO DELL’INVIO DI 22 UNITÀ È SOLO UNO SLOGAN »

12.56 - domenica 28 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Carceri: Beccaria, da Nordio solo slogan. L’annuncio da parte del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dell’invio all’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano di 22 unità del Corpo di polizia penitenziaria è solo uno slogan. Queste, infatti, serviranno a malapena a coprire l’ulteriore vuoto organico determinatosi dopo i 21 provvedimenti cautelari di lunedì scorso, cui vanno aggiunti 4 indagati”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Al Beccaria mancano in organico circa 40 unità del Corpo di polizia penitenziaria, cui si aggiungono gli arrestati e i sospesi dal servizio a seguito dell’inchiesta della Procura, mentre una ventina vi sono assegnati provvisoriamente da altre sedi e spesso contro lo loro volontà. Continuare a far finta di nulla è assolutamente sconsiderato. Così come non può essere sottaciuto che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che verranno assegnati a Milano saranno sottratti ad altri istituti parimenti carenti.

Alla Polizia penitenziaria mancano complessivamente 18mila unità e alla fine dell’anno il deficit aumenterà di ulteriori 500. Il Guardasigilli e il Governo Meloni prendano compiutamente atto di una coperta troppo corta e, anziché pensare a trattenimenti in servizio oltre il limite massimo d’età, come richiesto dal Capo del DAP, varino un decreto carceri per immediate assunzioni straordinarie che possano ricondurre in un alveo di legalità carceri, per adulti e minori, che allo stato difettano persino dei presupposti giuridici per il loro mantenimento”, aggiunge il Segretario della UILPA PP.

“Deleterio, poi, appare il proposito di ridurre il corso di formazione iniziale per gli agenti, che quasi sempre è l’unico in carriera, a soli 60 giorni, laddove emerge con chiarezza la necessità di un più ampio e migliore addestramento. Inutile provare, con misure peraltro improbabili, a chiudere la staccionata dopo che i buoi sono scappati”, conclude De Fazio.