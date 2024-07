ON. URZÌ (FDI) * BRENNERO: «IL GOVERNO È COERENTE, DA VIENNA ARRECATO GRAVE DANNO AGLI OPERATORI ITALIANI »

16.13 - venerdì 26 luglio 2024

BRENNERO. URZÌ (FDI): GOVERNO E’ COERENTE, DA VIENNA GRAVE DANNO ARRECATO A OPERATORI ITALIANI

“Il Cdm ha oggi approvato una delibera che dà mandato per depositare il ricorso contro l’Austria per condotte contrarie alla libera concorrenza messe in campo in Tirolo con le limitazioni al traffico pesante imposte agli operatori italiani, tedeschi, europei e con deroghe ammesse solo per gli austriaci. Ricordo quando sul tema delle limitazioni al traffico pesante sul versante austriaco dell’Autobrennero ero da solo a sollevare il problema in Consiglio provinciale di Bolzano e regionale del Trentino Alto Adige.

Per questa ragione oggi è motivo di grande soddisfazione sapere che abbiamo un governo che mantiene la parola data. Non c’è nulla di più che la coerenza a rendere il governo italiano credibile di fronte agli Italiani, all’economia ed all’Europa intera. L’atto di oggi segue il parere motivato della Commissione europea che ha già riconosciuto le ragioni dell’Italia sulla violazione del TFUE da parte dell’Austria per quattro tipologie di divieti in Tirolo: il divieto notturno, il divieto settoriale di circolazione per alcune merci, il divieto invernale di circolazione nelle giornate di sabato ed il sistema che limita la circolazione dei mezzi pesanti e del traffico merci a Kufstein verso l’Italia. Il nostro Paese ha il diritto di garantire la libera circolazione delle proprie merci in tutto lo spazio europeo.

Le imposizioni austriache verso gli operatori commerciali italiani peraltro determinano un rialzo dei costi del trasporto che ricadono sui consumatori. Non potevamo permetterlo più. È sconcertante come il Tirolo sia rimasto sino ad oggi totalmente indifferente alla necessità di individuare una soluzione condivisa. Ora sarà l’arbitrato a riassegnare all’Italia il diritto a non essere calpestata nel suo diritto di nazione costituente lo spazio comune europeo”. Lo dice Alessandro Urzì, Capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera.