AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22 * DATI SEMESTRE: A.D. CATTONI, «UTILE NETTO A 43,3 MILIONI, CONTINUA LA CRESCITA DI GESTIONE FINANZIARIA E INVESTIMENTI»

16.58 - venerdì 26 luglio 2024

///

Il CdA ha esaminato i dati del semestre concluso: utile netto a 43,3 milioni. Bilancio semestrale 2024. Ancora risultati positivi per Autobrennero. Continua la crescita della gestione finanziaria e degli investimenti.

Sono numeri che rivelano ancora una volta la solidità della Società quelli del Bilancio Semestrale 2024 di Autostrada del Brennero, approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione. In linea con i dati del bilancio 2023, cui l’Assemblea dei Soci ha dato il proprio placet il mese scorso, la Semestrale riporta un utile netto di 43,31 milioni e un valore della produzione che fa registrare un +1,35% rispetto ai primi sei mesi del 2023.

L’incremento del valore della produzione è in larga parte il prodotto di un ulteriore segno positivo del traffico, che registra 2,47 miliardi di chilometri percorsi fra veicoli leggeri e pesanti (da gennaio a giugno, +1,73% rispetto alla Semestrale 2023). “Un ulteriore conferma – commenta Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero – della necessità di nuovi investimenti, prospettiva che ben si sposa con le buone notizie arrivate da Roma”.

Parallelamente, e nonostante il regime di proroga, continua e si irrobustisce l’impegno di Autostrada del Brennero sul fronte delle manutenzioni e degli investimenti. “È molto importante – osserva il Presidente Hartmann Reichhalter – che anche in questi primi sei mesi del 2024 Autostrada del Brennero abbia continuato a investire in maniera significativa nella sicurezza”.

I dati del primo semestre 2024 fotografano nel complesso una situazione molto positiva: il valore della produzione si attesta a 201,49 milioni, l’utile netto a 43,31 e l’Ebitda a 78,72. Continuano le ottime performance della gestione finanziaria, che cresce ancora rispetto ai primi sei mesi del 2023, passando da un risultato di 16,8 milioni a quello di 18,89 milioni.

Aumentano anche le risorse destinate agli investimenti (17,5 milioni) e alle manutenzioni: nei primi sei mesi del 2024 sono stati ben 31,84 i milioni dedicati alla sicurezza dell’infrastruttura, pari a un aumento di oltre il 40% rispetto ai primi sei mesi del 2023, con una forte attenzione alla riqualificazione di impianti e pavimentazione.

***

Verwaltungsrat prüft Daten des ersten Semesters: Nettogewinn von 43,3 Mio. Euro

Halbjahresbilanz 2024 mit weiterhin positiven Ergebnissen für die Brennerautobahn AG

Wachstum in den Bereichen Finanzmanagement und Investitionen setzt sich fort

Der Verwaltungsrat der Brennerautobahngesellschaft hat am heutigen Freitag die Halbjahresbilanz 2024 genehmigt. Die Zahlen zeigen einmal mehr die Solidität des Unternehmens auf. In Übereinstimmung mit der Bilanz 2023, welche die Gesellschafter erst im vergangenen Monat verabschiedet haben, weist die Halbjahresbilanz einen Nettogewinn von 43,31 Mio. und einen Produktionswert von +1,35 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 aus.

Der Anstieg des Produktionswertes ist zu einem großen Teil der weiterhin positiven Entwicklung des Verkehrsaufkommens geschuldet: 2,47 Milliarden Kilometer haben Leicht- und Schwerfahrzeuge entlang der A22 zwischen Jänner und Juni 2024 zurückgelegt, das entspricht +1,73 Prozent im Vergleich zur Halbjahresbilanz 2023. „Dies ist ein weiterer Beweis dafür, wie notwendig neue Investitionen sind“, kommentiert der Geschäftsführer der Brennerautobahngesellschaft Diego Cattoni, „eine Perspektive, die gut zu den positiven Nachrichten aus Rom passt“, so Cattoni. Trotz der Übergangsregelung wird das Engagement der Brennerautobahn AG in den Bereichen der Wartung und der Investitionen fortgeführt. „Es ist bedeutsam“, so Präsident Hartmann Reichhalter, „dass die Brennerautobahn auch in diesem ersten Halbjahr 2024 weiter kräftig in die Sicherheit investiert hat“.

Die Daten des ersten Halbjahres 2024 spiegeln insgesamt eine sehr positive Situation wider: der Produktionswert liegt bei 201,49 Mio., der Nettogewinn bei 43,31 Mio. und das Ebitda bei 78,72 Mio. Fortgesetzt werden auch die hervorragenden Ergebnisse in der Finanzverwaltung, die im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2023 von 16,8 auf 18,89 Mio. angestiegen ist. Ebenso sind die Mittel für Investitionen (17,5 Mio.) und Wartungsarbeiten aufgestockt worden: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 wurden 31,84 Mio. in die Sicherheit der Infrastruktur mit besonderem Augenmerk auf die Sanierung von Anlagen und Straßenbelägen investiert, das entspricht einem Plus von 40 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2023.