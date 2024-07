CONSIGLIO DEI MINISTRI * RIUNIONE 26/7/2024: « APPROVATO IL DDL MERCATO – CONCORRENZA / DISPOSIZIONI CODICE DOGANALE E SANZIONI IN MATERIA DI ACCISE»

16.26 - venerdì 26 luglio 2024

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 26 luglio 2024

Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 26 luglio 2024, alle ore 10.27, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

CONCORRENZA

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti: misure in materia di concessioni autostradali; misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio e misure in materia di start up. Tra l’altro, nel testo vengono definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONCORDATO PREVENTIVO

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (Decreto legislativo – Esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo in titolo. Sul testo sono stati acquisiti l’intesa in sede di Conferenza unificata e i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari.

CODICE DOGANALE E SANZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (Decreto legislativo – Avvio esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha avviato l’esame definitivo del decreto legislativo in titolo. Sul testo è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata e sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

INFORMATIVE

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha informato il Consiglio dei ministri circa l’accordo raggiunto sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell’Ex Ilva. Si tratta di un accordo che valorizza il dialogo tra azienda e sindacati e consente di accompagnare il piano di ripartenza per gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia. L’accordo sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali riguarda 4.050 lavoratori, di cui 3.500 del sito di Taranto. Avrà una durata di 12 mesi, a decorrere dalla data della dichiarazione di insolvenza e potrà essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Non saranno interessati dalla Cigs i lavoratori addetti a specifici programmi di manutenzione e sorveglianza. Verrà applicato, laddove possibile, il criterio della rotazione. La società corrisponderà una integrazione dell’indennità di cassa integrazione fino a garantire il 70% della retribuzione percepita dai lavoratori. È previsto che vengano attivati percorsi di formazione e riqualificazione per i lavoratori in Cigs, anche al fine di garantire la fungibilità delle mansioni e preparare alla conoscenza del funzionamento dei forni elettrici e alla transizione digitale.

Il Sottosegretario Mantovano ha anche informato il Consiglio dei ministri sulla situazione dei trasporti in Francia dopo i recenti atti vandalici, sottolineando che tutti i servizi di sicurezza e di intelligence sono mobilitati, ma che è troppo presto per determinare con certezza i responsabili e la matrice del sabotaggio.

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha svolto una informativa concernente l’attuazione della legge n. 86 del 2024 in tema di autonomia differenziata. La legge definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione. La legge fa una distinzione tra materie e ambiti di materie LEP (livelli essenziali delle prestazioni) e materie e ambiti di materie non LEP.

Per la determinazione dei LEP si procederà con i vari passaggi dell’iter procedurale di attuazione disciplinato dalla legge. Quanto alle richieste di avvio di negoziato, a oggi sono state già tramesse al Governo le richieste delle Regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia.

PROCEDURA EX ARTICOLO 259 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato la proposizione del ricorso nei confronti della Repubblica federale d’Austria, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, relativamente ai divieti di circolazione imposti dal Land del Tirolo, attivato nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023.

Il 14 febbraio 2024 l’Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta per aprire la procedura ai sensi dell’articolo 259 del TFUE (denuncia interstatale) nei confronti dell’Austria. La Commissione, il 14 maggio 2024, ha emesso il previsto parere, affermando che la Repubblica federale d’Austria ha violato gli obblighi derivanti dagli articoli 34 e 35 del TFUE in materia di divieti delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri.

Sono rimesse all’Avvocatura generale dello Stato le valutazioni in merito alle modalità e alle tempistiche ritenute più idonee alla miglior tutela delle ragioni dello Stato italiano.

PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA PER L’ANNO 2024

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto ha illustrato al Consiglio dei ministri la “Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024”, da presentare alle Camere ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La Relazione è lo strumento con il quale il Governo illustra al Parlamento gli obiettivi prioritari che intende perseguire a livello europeo, nonché le azioni da intraprendere e le risorse per la loro realizzazione e offre un quadro chiaro e puntuale degli indirizzi strategici che guideranno l’azione del Governo nei rapporti con l’Unione europea.

Nella Relazione sono individuate e contestualizzate le macro-tematiche oggetto di trattazione attraverso il diretto riferimento agli obiettivi prioritari indicati dalla Commissione europea per il 2024 e alle iniziative chiave a essi connesse. In particolare, emergono i punti strategici cui muoversi con decisione: realizzazione di una transizione equa, verde e digitale che rafforzi la competitività del mercato unico europeo; promozione dell’allargamento dell’Unione; sicurezza economica e autonomia strategica europea; potenziamento dell’industria europea di difesa; rafforzamento della dimensione esterna dell’Unione europea attraverso una risposta unitaria e di lungo termine alla questione migratoria.

Il testo si compone di quattro parti: lo sviluppo del processo di integrazione europea; le politiche strategiche; un’Europa più forte nel mondo: la dimensione esterna dell’UE; il coordinamento nazionale delle politiche europee. Ogni parte è dedicata a più tematiche, individuate sulla base delle direttrici strategiche e sviluppate attraverso appositi dossier. Ogni dossier riporta sinteticamente la descrizione dell’obiettivo individuato, la definizione delle azioni che il Governo intende perseguire e i risultati attesi.

SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, alla luce degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali di Stefanaconi (VV) e di Calvi Risorta (CE) e l’affidamento della gestione dei due comuni, per diciotto mesi, a due commissioni straordinarie.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha deliberato il conferimento del grado di generale ispettore capo al generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente effettivo Pietro Perelli.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato 16 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato:

• di non impugnare:

1. Legge Regione Lazio n. 9 del 05/06/2024 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. disposizioni varie”;

2. Legge Provincia Autonoma Trento n. 6 del 7/06/2024 “Semplificazioni in materia di attività contrattuale: modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e abrogazione connessa”;

3. Legge Regione Emilia-Romagna n.7 del 14/06/2024 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo”;

4. Legge Regione Valle d’Aosta n.7 del 12/06/2024 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026.”;

5. Legge Regione Umbria n. 7 del 20/06/2024 “Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell’unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro”;

6. Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 25/06/2024 “Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019”;

7. Legge Regione Umbria n. 9 del 28/06/2024 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 della l.r.n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria)”;

8. Legge Regione Emilia-Romagna n. 9 del 01/07/2024 “Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2023”;

9. Legge Regione Emilia-Romagna n. 10 del 01/07/2024 “Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;

10. Legge Regione Sardegna n. 6 del 03/07/2024 “Misure urgenti di protezione civile”;

11. Legge Regione Sardegna n. 7 del 03/07/2024 “Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie”;

12. Legge Regione Sardegna n. 8 del 03/07/2024 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

13. Legge Regione Veneto n. 15 del 02/07/2024 “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.”;

14. Legge Regione Calabria n. 26 del 08/07/2024 “Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche e integrazioni della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere)”;

15. Legge Regione Calabria n. 28 del 4/7/2024 “Istituzione della riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio”;

16. Legge Regione Calabria n. 29 del 4/7/2024 “Istituzione della riserva naturale regionale Laghi di Vota di Gizzeria”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 11.32.