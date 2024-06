COMUNE TRENTO * GUASTO RETE GAS: “ 1.500 UTENTI, NEL PERIMETRO TVIA TORRE VERDE – BERNARDO CLESIO – PIAZZA VENEZIA, VIA VENEZIA (FINO CURVA RISTORANTE KORALLO) – VIA GALILEI – CARDUCCI, – SIMONINO, PIAZZA BATTISTI – VICOLO VO”

23.17 - domenica 2 giugno 2024

Guasto alla rete del gas, si lavora per il ripristino. Ci vorrà qualche giorno prima che la situazione ritorni alla normalità. Non c’è alcun pericolo per i cittadini, ma per motivi precauzionali Novareti invita a chiudere i rubinetti del gas all’interno delle abitazioni nelle vie interessate dal guasto.

Ci vorrà qualche giorno per ripristinare la rete del gas danneggiata in seguito a una rottura dell’acquedotto nella zona di Salita Manci. Sono circa 1.500 le utenze interessate dal guasto nel perimetro compreso tra via Torre Verde, via Bernardo Clesio, piazza Venezia, via Venezia (fino alla curva del ristorante Korallo), via Galilei, via Carducci, via Simonino, piazza Battisti e Vicolo del Vo. A quest’area si aggiunge tutta l’asta di via Grazioli.

In seguito al guasto è stata convocata una riunione presso la centrale operativa dei Vigili del fuoco di piazza Centa: erano presenti tra gli altri il Comune di Trento con il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici, la Protezione civile e Novareti. Il guasto non ha comportato fughe di gas né alcun rischio per la popolazione. Per motivi puramente precauzionali, Novareti chiede ai cittadini che risiedono nell’area interessata dal guasto di chiudere i rubinetti del gas all’interno delle loro abitazioni fino a nuova comunicazione. Non si rileva invece nessun problema per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua.

Saranno dati aggiornamenti costanti sulle fasi del progressivo ripristino della rete. Per informazioni puntuali consultare il sito www.novareti.eu o chiamare il numero 800 289423.