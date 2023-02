CANALE 5 – “ VERISSIMO – CIAO MAURIZIO “ * « 26/2 PUNTATA SPECIALE PER RICORDARE COSTANZO / IN DIRETTA FUNERALI IL 27/2 ORE 14.15 (IN COLLABORAZIONE CON TG5) »

16.14 - sabato 25 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani, domenica 26 febbraio, alle ore 16.30 andrà in onda “Verissimo presenta Ciao Maurizio”, una puntata speciale del talk show condotto da Silvia Toffanin per ricordare Maurizio Costanzo. Moltissimi gli ospiti chiamati in studio per condividere, attraverso immagini, testimonianze inedite e racconti di vita privata, la storia di una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana: Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria.

Inoltre, le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che intervistato da Silvia Toffanin, racconterà del suo legame personale e lavorativo con Maurizio Costanzo. Durante la trasmissione anche tanti altri ricordi da parte di amici e colleghi, tra cui quelli di Gerry Scotti, Carlo Conti, Romina Power e Rita dalla Chiesa.Infine, verrà riproposta l’ultima intervista televisiva di Costanzo che aveva rilasciato proprio a Verissimo lo scorso 8 gennaio 2023.

Lunedì 27 febbraio, a partire dalle ore 14.15, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: “Ciao Maurizio”. Lo speciale seguirà in diretta su Canale 5 i funerali solenni di Maurizio Costanzo.