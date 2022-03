GRUPPO ENAV – ORGANIZZAZIONI SINDACALI * TRANSIZIONE DIGITALE: « DURANTE L’INCONTRO AFFRONTATE TEMATICHE SU INVESTIMENTI / INSERIMENTI NUOVO PERSONALE / PROFESSIONALIZZAZIONE RISORSE INTERNE »

17.07 - giovedì 10 marzo 2022

Il Gruppo ENAV e tutte le Organizzazioni Sindacali, riunitesi oggi nell’ambito dell’Organismo Paritetico di Garanzia, dando seguito al documento programmatico sulla transizione digitale di ENAV, sottoscritto lo scorso 14 ottobre 2021, hanno proseguito nel percorso di condivisione delle linee strategiche che accompagneranno il Gruppo fino al 2024.

Durante l’incontro sono state affrontate specificatamente tematiche inerenti al piano degli investimenti, al piano degli inserimenti di nuovo personale e alla professionalizzazione delle risorse interne, che costituiscono gli elementi fondanti per la realizzazione dei progetti del Gruppo ENAV.

Tali progetti prevedono un forte impulso all’innovazione e alla trasformazione digitale delle infrastrutture del Gruppo e dei suoi sistemi di gestione del traffico aereo, assicurando l’evoluzione del modello operativo necessaria per garantire servizi sempre più efficienti e flessibili a vettori e passeggeri.

In questo modo la Società, anche grazie alle competenze del proprio personale, sarà in grado di valorizzare al meglio l’utilizzo di una risorsa strategica per il rilancio economico del Paese quale è lo spazio aereo, realizzando un modello di mobilità sostenibile che passa anche per lo sviluppo dei velivoli a pilotaggio remoto.