MATTEO SALVINI * MILANO – PRESENTAZIONE LIBRO “CONTROVENTO”: « IO E GIORGIA MELONI CONDIVIDIAMO LA STESSA DETERMINAZIONE, IL NOSTRO RAPPORTO È SALDO »

SALVINI PRESENTA “CONTROVENTO”: PASSAGGI ANCHE SU MELONI E VANNACCI

272 pagine, un inserto con fotografie inedite e a colori, 23 capitoli, già andato in ristampa visto il trend di ordini su Amazon: sono alcuni numeri di “Controvento – l’Italia che non si arrende”, il libro di Matteo Salvini edito da Piemme che sarà in libreria dal 30 aprile.

Il leader della Lega racconta una serie di retroscena, ricorda i motivi della sua adesione alla Lega, spende parole affettuose per Roberto Maroni, Silvio Berlusconi, Maria Giovanna Maglie. Evidenzia i meriti di Umberto Bossi.

Ogni capitolo inizia con almeno una citazione.

Tra i passaggi più rilevanti, Salvini loda la premier.

… con Giorgia Meloni condividiamo la stessa determinazione a imprimere una svolta nel segno della prosperità per l’Italia e per gli italiani. Il nostro rapporto è saldo, costruito su solide basi di collaborazione che affondano le radici nelle nostre storie personali e politiche. Ci conosciamo da molti anni e da altrettanti collaboriamo, fianco a fianco, nei comuni e nelle regioni dove abbiamo saputo garantire un buon governo a ogni territorio. Di lei mi fido. La lealtà e la chiarezza sono, credo, le due principali qualità che apprezziamo l’uno dell’altra. Mentre la simpatia personale si nutre molto delle acrobazie che condividiamo per ritagliare un po’ di tempo per le rispettive famiglie e i nostri affetti.

In un altro passaggio, Salvini scrive così di Meloni:

Lasciatemi dire che, dopo più di un anno e mezzo di governo, io e lei collaboriamo in maniera molto positiva. Il nostro rapporto, oltre che politico, è diventato personale e nel tempo si è consolidato. Spesso ci siamo ritrovati a scherzare sulle surreali ricostruzioni della stampa che ogni giorno inventa litigi inesistenti o virgolettati assolutamente fantasiosi. Certo, abbiamo due caratteri non semplici e siamo accomunati da alcune cose, a partire da una storia di militanza politica partita dal basso e dalle periferie. Ci siamo ritagliati i rispettivi ruoli faticando e senza ricevere regali. Giorgia ha dimostrato grandissima abilità su più fronti: a livello internazionale, per esempio, ha smentito tutti i faziosi pronostici della sinistra ritagliandosi – per se stessa e per l’Italia – un ruolo di assoluto spessore.

Non mi aspettavo niente di diverso da una gran lavoratrice come lei, attenta a tutto. Mi piace evidenziare anche i risultati economici: mentre sto scrivendo le statistiche sono incoraggianti. Cito il record storico di posti di lavoro a tempo indeterminato (il tanto desiderato posto fisso di Checco Zalone), il reddito medio fisso delle famiglie incrementato più di altri Paesi europei, la Borsa ai massimi e gli ottimi risultati per l’export. Il governo arriverà alla scadenza naturale e credo sia uno dei motivi per cui, anche all’estero, l’Italia è finalmente vista con occhi diversi. In questo senso, la stabilità e un governo politico sono davvero rivoluzionari vista la storia recente del nostro Paese. Aggiungo che, nonostante i mille impegni, ho potuto constatare che Giorgia è anche una mamma molto attenta e presente: non è facile essere sempre sul pezzo, sul lavoro come in famiglia, e la ammiro sinceramente anche per questo.

In Controvento non manca un passaggio sul Generale Roberto Vannacci. Eccolo:

_Nei mesi scorsi, un generale dell’esercito come Roberto Vannacci è stato travolto da fango e critiche per il suo libro, Il mondo al contrario, in cui esprimeva opinioni sgradite al conformismo del politicamente corretto. Il militare è stato infangato, linciato, dileggiato. E pazienza se il suo libro ha venduto più di autori chic che poi danno lezioni sui giornali e in tv. Aggiungo, per chiarezza: non condivido tutte le riflessioni di Vannacci, ma difendo strenuamente il diritto di esprimere delle idee. Anzi, la comune battaglia a difesa dell’Italia, della sicurezza e delle libertà ci ha portato a condividere, per i prossimi anni, l’impegno a cambiare questa Europa con la candidatura nelle liste della Lega. Si tratta di un uomo dello Stato che ha difeso gli interessi nazionali in decine di missioni all’estero, dalla Somalia all’Afghanistan, dal Ruanda all’Iraq, dai Balcani alla Libia, salvando vite umane._