CARABINIERI – TRENTO * TENTATO OMICIDIO: «AD ALDENO ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO 50ENNE INDIANO, STAVA TENTANDO DI UCCIDERE IL FIGLIO»

16.19 - sabato 4 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La scorsa notte, in Aldeno (Tn), i militari della dipendente Stazione, traevano in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero, cinquantenne di origini indiane, con la grave accusa di aver tentato di uccidere il proprio figlio e di aver poi usato violenza ai militari intervenuti.

Nei fatti, poco prima della mezzanotte di oggi, i carabinieri di Rovereto venivano allertati da una chiamata di soccorso originata dal figlio ventiseienne residente nel comune alle pendici orientali del monte Bondone, il quale raccontava all’operatore di turno alla centrale lagarina, che era stato aggredito con un coltello dal padre e che miracolosamente era riuscito a scappare, trovando riparo all’esterno dell’abitazione famigliare.

Sul posto, in prima battuta, giungevano due Carabinieri della Stazione di Aldeno, poi supportati da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, che procedevano a fermare l’aggressore, il quale alterato dai fumi dell’alcol si scagliava contro i militari, non volendo seguirli in caserma e, addirittura, provocandosi autonomamente lesioni alla testa.

In conseguenza di tali comportamenti l’arrestato veniva ricoverato presso l’ospedale di Trento in stato di arresto e piantonato dai militari di Rovereto, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.