PATT * CONGRESSO SVP – MERANO: MARCHIORI, «BUON LAVORO AL NUOVO OBMANN STEGER, GRAZIE DI CUORE PER IL LAVORO FATTO AD ACHAMMER »

16.04 - sabato 4 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Congresso SVP, Marchiori: “Buon lavoro al nuovo Obmann Steger, grazie di cuore per il lavoro fatto a Achammer”. Il modello perseguito alle europee di raccogliere attorno ad un progetto comune autonomisti, moderati, civico e territoriali è la strada giusta. Si è svolto nella mattinata odierna il congresso della SVP che quest’anno ha dovuto affrontare due importanti momenti: il lancio della campagna elettorale per le elezioni europee e l’elezione del nuovo Obmann.

Presente ai lavori una delegazione del PATT composta dal Segretario Simone.Marchiori, dal Presidente Franco Panizza, dai responsabili di Donne e Giovani Autonomisti, Patrizia Pace e Martino Tisot, dal consigliere Walter Kaswalder e ovviamente dalla Vicesegretaria Roberta Bergamo che è anche candidata alle elezioni europee nella lista della Stella Alpina.

“Da parte di tutti gli autonomisti trentini un grandissimo grazie va a Philipp Achammer per la strettissima collaborazione in questi anni alla guida della SVP – ha commentato il Segretario Marchiori a margine dei lavori – con lui, oltre a una personale amicizia, è cresciuto il legame fra i nostri due partiti, ma anche fra le nostre due autonomie, raggiungendo importanti risultati e una collaborazione mai così forte”.

“Un in bocca al lupo, inoltre, non può che andare a un altro amico del PATT, il nuovo Obmann Dieter Steger, che rappresenta già in Parlamento gli autonomisti di tutta la Regione e con il quale ci aspettano sfide fondamentali e delicate come la Riforma.dello Statuto, il rafforzamento dell’Euregio e il rilancio dei valori e degli ideali autonomisti”. Il congresso della SVP è servito anche per presentare la lista alle elezioni europee: l’obiettivo è confermare l’europarlamentare Herbert Dorfmann.

“Herbert – ha commentato Marchiori – è l’unico europarlamentare della Regione ad avere concrete e forti chance di elezione, ma è anche un punto di riferimento per l’agricoltura, l’economia e per le politiche della montagna. Un autorevole esponente che in Europa rappresenta un valore aggiunto a cui non possiamo rinunciare nemmeno noi trentini considerando la vicinanza che ha sempre dimostrato alla nostra provincia. Ecco perché come PATT, assieme agli amici de La Civica, faremo tutto il possibile per sostenerlo e raccogliere voti per lui anche in Trentino, così da dare risposte concrete ai problemi del momento, a partire da quello relativo ai grandi carnivori. Ma accanto a Dorfmann abbiamo anche Roberta Bergamo, la nostra Vicesegretaria sempre pronta a mettersi a disposizione del Partito e della nostra comunità, esempio di impegno e dedizione, la persona giusta per il secondo posto della lista della Stella Alpina”.

Presente al congresso come ospite d’onore anche Antonio Tajani, Vicepremier, Ministro degli Esteri e Segretario di Forza Italia. Ed è proprio con il Partito di Tajani che si è stretto un accordo in vista delle europee in virtù della comune appartenenza al Partito Popolare Europeo

“Il progetto di Tajani di raccogliere attorno alla comune appartenenza al PPE tutti i moderati, rappresenta un obiettivo interessante in linea con la nostra idea di creare un’area politica forte con tutti i popolari, civici, autonomisti e territoriali trentini. L’intervento di Tajani – ha concluso Marchiori – è stato di grande visione, concreto e pieno di quell’entusiasmo e di quella determinazione di cui hanno bisogno la politica e i cittadini. Importante anche il suo impegno a esportare il nostro modello di autonomia in altre zone d’Europa e del mondo ora in guerra.

Fondamentale anche l’impegno per l’autunno a organizzare, tramite l’ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite, un incontro fra Italia e Austria con lo spirito che portò alla firma dell’accordo Degasperi – Gruber. E a proposito di tale incontro, onde evitare inutili polemiche, ho già personalmente ricordato a Tajani l’importanza di coinvolgere anche il Trentino che condivide le stesse prerogative e la stessa storia del Sudtirolo”.

Merano, 4 maggio 2024