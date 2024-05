ON. DE BERTOLDI (FDI) * CASO FORTI: «GRAZIE A IMPEGNO MELONI RICONOSCIUTO DIRITTO A SCONTARE PENA IN ITALIA, IL TRENTINO GIOISCE»

12.11 - sabato 18 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Il rientro di Chico Forti in Italia rappresenta per ogni Trentino un motivo di grande soddisfazione, ed un riconoscimento dell’impegno, che la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha voluto riservare al nostro conterraneo. Dopo anni di vane promesse, talora pure di umiliazioni, finalmente si è arrivati a riconoscere il diritto di Chico Forti a scontare la propria pena in Italia. È la conferma di una ritrovata rispettabilità internazionale del governo di centrodestra che si riscontra sicuramente anche in questo lieto evento. Il Trentino gioisce e ringrazia la presidente Giorgia Meloni”. Così il deputato del collegio di Trento di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi.