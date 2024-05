COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA DEL GARDA * TERRITORIO: « TRAFFICO CONGESTIONATO – CONSUMO SUOLO – SOVRAFFOLLAMENTO, IL LAGO DI GARDA HA NECESSITÀ DI UN TURISMO SOSTENIBILE »

19.25 - mercoledì 1 maggio 2024

Una programmazione miope che tende a far lievitare le casse di amministrazioni e comparto turistico ha ormai determinato un overtourism insostenibile per il Lago di Garda e i suoi abitanti: traffico congestionato, prezzi aumentati, difficoltà a reperire un’abitazione in affitto, consumo di suolo, scempio dei luoghi più prestigiosi per allettare i turisti con “effetti scenici”, insufficienza dei servizi, perdita dell’identità dei luoghi, sovraffollamento, stress e malessere dei residenti, tagli ad opere pubbliche a favore di quelle che incrementano il turismo, strutture alberghiere acquisite da grandi società …

Il Lago di Garda non ha bisogno di aumentare il numero dei turisti, non ha bisogno di un “turismo d’élite” come afferma il presidente dell’Azienda per il turismo Garda Dolomiti, Silvio Rigatti, ha la necessità di un turismo sostenibile, di una programmazione che veda al centro le comunità e il rispetto del territorio, che migliori il benessere sociale, economico e

fisico del luogo. O, meglio ancora, di un “turismo rigenerativo” che metta in discussione le metriche attuali di cosa voglia dire “successo turistico”, chiedendosi se questo crei davvero benessere al luogo oppure se il benessere sia solo appannaggio di pochi. In questa nuova prospettiva, il valore creato dal turismo nel territorio – non solo economico ma anche relazionale, culturale, ecc. – deve rimanere sul territorio per generare ulteriore valore.

La ciclovia del Garda nasce invece con l’intento di aumentare il flusso turistico in un territorio che è passato da circa 5 milioni di presenze nel 1987 a 25 milioni registrate nel 2023.

Un progetto che, nonostante creerà uno sfregio permanente alle splendide falesie dell’Alto Garda, aumenterà la presenza di migliaia di persone in una zona catalogata ad alto rischio

geologico e nella quale è vietato un aumento antropico, distruggerà le piccole spiagge che circondano il lago con un danno non solo ambientale ma anche faunistico, non viene rivisto da chi ha il dovere di governare il territorio nel rispetto dell’ambiente che ci ospita e del benessere dei suoi abitanti.

L’Organizzazione mondiale del turismo ha definito l’overtourism come “l’impatto che influenza eccessivamente, e in modo negativo, la qualità della vita percepita dei cittadini e la qualità delle esperienze dei visitatori”. A fronte del trend in aumento del turismo internazionale e locale, diventa ancora più importante interrogarsi sull’impatto ambientale e sociale del turismo; servono quindi politiche per un turismo responsabile privo di logiche amministrative miopi e imprenditoriali speculative.

*

Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda

che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi

Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto

Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita

Italia Nostra Brescia – Rossana Bettinelli Italia Nostra Trento – Manuela Baldracchi

L.A.CU.S., Associazione di operatori culturali gardesani, Lonato del Garda (BS) – Luigi Del Prete

Legambiente Baldo-Garda, Il Tasso – Raffaello Boni

Legambiente circolo per il Garda – Cristina Milani

Legambiente Verona – Chiara Martinelli

Petizione change.org: Contro una ciclovia del Garda, non sostenibile (portatori d’interessi per 2.000 firme al 2.12.2023) – Alberta Cazzani, Monica Tessarolo, Wolfgang von Klebelsberg

Slow Food Terreacque bresciane, Padernello (BS) – Lorenzo Econimo, Delegata Garda: Marina Brunner

TAG-Tavolo Ambiente Garda (che riunisce il Distretto Economia Solidale del Basso Garda, Ecorete per il Garda, CAT Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, La Cittadella e Magnifica Salò), Lonato del Garda – Daniela Carassai, Alessia De Munari, Sergio Salodini

Luca Trentini, Toscolano Maderno (BS)

WWF Bergamo Brescia – Paolo Zanollo

WWF Veronese, Verona – Michele Dell’O’

Ledro Inselberg APS-Pietro Zanotti

CMST Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” – Paolo Ciresa