COMMISSARIO GOVERNO – TRENTO * MILANO-CORTINA 2026: « COMITATO SICUREZZA, FOCUS SU “SAFETY” E “SECURITY” IN VISTA DEI GIOCHI OLIMPICI »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è tenuto nella mattinata odierna una riunione preliminare del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefetto Santarelli, avente ad oggetto la disamina delle misure di safety e security che andranno predisposte in vista dei Giochi Olimpici Invernali che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e dei Giochi Paralimpici previsti dal 6 al 15 marzo 2026, che interesseranno anche il territorio della provincia del Trentino.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della provincia di Trento, del Comune di Trento, della Polizia Municipale di Trento Monte-Bondone, del Comitato Olimpico Provinciale e della Fondazione Milano-Cortina 2026.

In tale ambito, alla presenza del Prefetto Massimo Bontempi, responsabile della sicurezza dei Giochi per la Fondazione, sono state approfondite le questioni attinenti sia al consistente dispiegamento delle forze di polizia che verranno coinvolte nell’apparato di sicurezza necessario per garantire il regolare svolgimento dell’evento, che quelle relative alla disponibilità delle strutture in uso alle forze di polizia – od anche ricettive – che potranno garantire l’alloggio delle medesime unità.

E’ stata altresì evidenziata la necessità di un forte raccordo unito ad un spirito di leale collaborazione fra le istituzioni coinvolte che dovrà improntare tutte le attività future connesse all’evento, anche in relazione alla mobilità stradale ed alla logistica relativa all’individuazione di adeguate strutture alloggiative.