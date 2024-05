RAI 1 – “SPECIALE TG1” * IL MONDO DEL VOLONTARIATO: «DA TRENTO LE STUDENTESSE UNIVERSITARIE INSEGNANO L’ITALIANO ALLE MAMME IMMIGRATE»

11.48 - sabato 18 maggio 2024

Giovani, anziani, donne e adolescenti: sono 4 milioni e 600 mila i volontari in Italia, secondo i dati Istat, con una diminuzione del 15% dovuta anche allo stop causato in passato dal Covid. A Speciale Tg1 il viaggio di Carlotta Angeloni tra chi sceglie di fare solidarietà e prendersi cura degli altri e dell’ambiente. Da Trento, quest’anno capitale del volontariato, le storie delle studentesse universitarie che insegnano l’italiano alle mamme immigrate e la gestione dei “beni comuni” da parte di tanti cittadini. Gli alunni di una scuola media nelle mense della Caritas; le guardie del WWF nella Terra dei fuochi; i volontari delle cooperative di Libera Terra in Sicilia e dell’ambulatorio di Emergency a Ponticelli. Quelli ambientalisti di Greenpeace e Legambiente, e quelli della Protezione Civile nelle emergenze. E poi la nuova frontiera del volontariato aziendale.