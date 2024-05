MASAF * CHICO FORTI: LOLLOBRIGIDA, «FINALMENTE IN ITALIA DOPO 24 ANNI DI DETENZIONE NEGLI STATI UNITI, GRAZIE AL GOVERNO MELONI»

11.54 - sabato 18 maggio 2024

Chico Forti, Lollobrigida: finalmente in Italia grazie al Governo Meloni. “Finalmente Chico Forti è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Una bellissima notizia che arriva grazie allo straordinario lavoro portato avanti dal presidente Giorgia Meloni, dal Ministro Antonio Tajani, dal Governo e dalla diplomazia italiana. Ringrazio tutti coloro i quali si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo. Bentornato a casa Chico”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.