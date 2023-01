BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – TGLA7 – ORIENTAMENTI DI VOTO: « PRIMO CALO PER FDI / PD DI NUOVO AL MINIMO STORICO / CRESCE AZIONE/IV » (DATI: DIFFUSIONE 23/1- RILEVAZIONI 23/1)

11.58 - martedì 24 gennaio 2023

Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. Questa settimana si assiste ad una novità, cioè Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni per la prima volta perde mezzo punto scendendo ad un seppur ottimo 30,8%. Mezzo punto quasi del tutto preso dai suoi alleati. La lega cresce infatti di 2 decimi tornando all’8,5%, così come Forza Italia che sale al 6,6%. Invariati Noi Moderati.

Guardando ai partiti di opposizione invece, il Partito Democratico torna di nuovo al minimo assoluto (14%) mentre continua la risalita della lista Azione – Italia Viva di Renzi e Calenda, ora all8,2% (+0,4 punti), mentre il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte perde due decimo portandosi al 17,4%.

Tra i piccoli partiti si segnala la crescita di Alleanza Verdi e Sinistra, al 3,8% e Più Europa al 3,1%. La coalizione di Centro-sinistra è quindi nel complesso stabile. Italexit di Gianluigi Paragone si conferma al 2,3%, così come Unione Popolare all’1,8%. L’astensione cala di due punti, chi non si esprime è pari al 36%.