CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: “ INFINE L’ACCORDO, SI VOTA PER APPROVARE L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO”

23.30 - venerdì 26 luglio 2024

Dopo una lunghissima sospensione, i lavori dell’aula attorno alla manovra di assestamento del bilancio Pat 2024-2026 sono stati rimessi in moto stasera poco dopo le 22.00 dal presidente Claudio Soini. Sul tavolo un pacchetto di emendamenti fuori termine, lungamente negoziati e infine concordati dagli assessori provinciali Spinelli e Tonina (in parte anche Gottardi) con lo schieramento d’opposizione, che si è mosso unitariamente sommando il fronte Ada (Alleanza democratica autonomista) e l’Onda di Filippo Degasperi.

L’accordo – come in aula ha subito riepilogato il garante delle minoranze Francesco Valduga – comporta il ritiro delle migliaia di emendamenti ostruzionistici che bloccano la discussione sul ddl 35/XVII di bilancio. Alla ripresa dei lavori, però, si è subito verificata un’imprevista coda di tensione attorno al punto di caduta delle trattative sull’articolo 10 del ddl 35/XVII, che verteva sul tema molto sensibile delle indennità alle cariche politiche.

Le minoranze hanno chiarito che s’intende incluso nell’accordo il ritiro degli emendamenti di Giunta che prevedano una ricognizione dell’importo di compensi e indennità di carica dell’esecutivo stesso. Il presidente Soini, in attesa di una schiarita definitiva, ha ridato il via alle votazioni sugli emendamenti ostruzionistici e non ancora ritirati (54 solo sull’articolo 7). Poi ha sospeso ancora i lavori per un ultimo confronto interno alla maggioranza chiesto dal presidente della Provincia, confronto che ha sortito la decisione della maggioranza di far passare infine un emendamento totalmente abrogativo del discusso articolo 10.

Si va quindi oltre quanto pattuito inizialmente tra gli schieramenti, che riguardo alla riduzione del periodo in cui – dismessa la carica – il politico non può essere pagato per incarichi affidati dal sistema Provincia, si limitava a far scattare questa riduzione non subito ma dalla prossima legislatura.

Poco fa l’emendamento abrogativo dell’articolo 10 è stato approvato.