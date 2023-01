SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * PESTAGGIO RIDER ROVERETO: ZANNINI, “ TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETÀ “

16.03 - domenica 22 gennaio 2023

La nostra piena solidarietà al rider pakistano che è stato picchiato brutalmente ieri per strada a Rovereto, mentre stava svolgendo il suo lavoro. Anche se non conosciamo ancora bene le dinamica dell’ accaduto, non si può non notare che fatti come questo sono gia accaduti in altre città italiane, negli ultimi tempi. La cosa triste è che l’immagine del rider lavoratore precario e vulnerabile sembra legittimare brutalità di questo genere. La città di Rovereto città della pace e del dialogo non può tollerare atti del genere. Auguriamo pronta guarigione al rider vittima di un gesto barbaro.

*

Jacopo Zannini

Sinistra Italiana del Trentino