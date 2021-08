PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRASPORTO PUBBLICO – STUDENTI: « È POSSIBILE PAGARE L’ABBONAMENTO ANCHE DOPO IL 31 AGOSTO, VA PAGATO E CARICATO SULLA SMART CARD PRESSO LE BIGLIETTERIE »

Abbonamenti al trasporto pubblico per studenti: alcuni chiarimenti. A seguito delle numerose richieste di chiarimento si comunica che è possibile pagare l’abbonamento anche dopo il 31 agosto, che è il termine di validità dell’abbonamento per l’a.s. 2020/2021, ma è necessario provvedere al pagamento prima della data di utilizzo del servizio di trasporto pubblico.

Si ricorda che l’abbonamento è di libera circolazione e ha validità, per tutti gli studenti, per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022.

Studenti scuole secondarie di secondo grado e Formazione professionale.

Per l’inizio della scuola, o anche prima se si intende utilizzare i mezzi pubblici, è necessario dotarsi di abbonamento che va pagato e caricato sulla smart card presso le biglietterie di Trentino trasporti al costo di 20 euro (o pagato attraverso pagoPa dal sito di Trentino Trasporti e caricato in biglietteria);

Studenti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Per tutti gli alunni ammessi al trasporto scolastico è stata inviata alle famiglie una nota via mail al responsabile dell’alunna/o (all’indirizzo utilizzato per l’iscrizione scolastica) per l’ammissione al servizio di trasporto scolastico e contestualmente è stato inviato l’avviso PagoPA per il pagamento dell’abbonamento di 20 euro. Entro il giorno successivo al pagamento, all’indirizzo e-mail dei responsabili dell’alunna/o, sarà inviato il tesserino da stampare (a colori o in bianco e nero) e ritagliare.

Per maggiori informazioni: