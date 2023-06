CGIL CISL UIL – TRENTINO * INTIMIDAZIONI AD ARCI: « IMBRATTARE LA SEDE DI UN’ASSOCIAZIONE CON MANIFESTI DI MATRICE FASCISTA, ATTO GRAVE E PREOCCUPANTE »

15.42 - lunedì 5 giugno 2023

Cgil Cisl Uil esprimono solidarietà ad Arci del Trentino dopo l’episodio di questa mattina e condannano con fermezza quanto accaduto. Imbrattare la sede di un’associazione con manifesti e striscioni di matrice fascista è un atto grave e preoccupante, che testimonia il diffondersi di un clima intollerante. L’episodio, a quanto si apprende, infatti non è isolato perché Arci è stata vittima di situazioni analoghe anche nelle scorse settimane.

Offese, minacce e intimidazioni non sono mai uno strumento accettabile per manifestare la divergenza di opinioni. Il rispetto reciproco dovrebbe essere un valore mai negoziabile in una democrazia. Al contrario sono la chiara dimostrazione di una visione antidemocratica, che non deve appartenere alla nostra comunità. Per questa ragione quanto accaduto in via degli Olmi ci preoccupa. Auspichiamo, dunque, vengano individuati i responsabili il prima possibile.