CMST * TRAM-TRENO: «CONVEGNO ORGANIZZATO DA “CIFI“ E “TRENTINO TRASPORTI“, IL 24 MAGGIO ORE 14.30»

11.18 - martedì 14 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il giorno 24 maggio 2024 presso la sede di Trentino Trasporti in via Innsbruck, 65 a Trento si terrà un importante convegno promosso dal Comitato Mobilità Sostenibile Trentino CMST e organizzato dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani e da Trentino Trasporti.

Al convegno sono stati invitati il preside del CIFI ing. Marco Gugolati, il Presidente della Trentino Trasporti Diego Salvatore, il Direttore Generale PAT Luciano Martorano. Saranno presenti relatori competenti come Andrea Spinosa e ing. Paolo Genovesi e i dirigenti dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie e Infrastrutture Stradali e Autostradali ANSFISA Giulio Margarita e Rocco Cammarata e Rosario Venturelli, responsabili della emanazione della normativa tecnica e gestionale del Sistema TRAM TRENO. Inoltre interverrà la Società Stadler esperta del materiale rotabile TRAM TRENO e della sua omologazione.

Il sistema tram treno è già stato realizzato in parecchi stati europei e in particolare a Karlsruhe sin dal 1994, a Saarbrücken con un collegamento transfrontaliero e più recentemente a Lugano. Il CMST sta collaborando per elaborare una proposta di legge da depositare in Parlamento e per emanare una normativa tecnica da parte dell’ANSFISA che consentirebbero alle Imprese Ferroviarie e ai gestori delle reti ferroviarie di implementare il Sistema Tram Treno in Italia. Il TRAM TRENO è un sistema che utilizza particolari veicoli ferroviari atti a circolare promiscuamente su reti tramviarie urbane e, per tratti stabiliti, su linee ferroviarie, realizzando sia un efficiente trasporto urbano che un veloce trasporto extraurbano ferroviario senza rottura di viaggio.

Il CMST da anni propone di sperimentare il sistema TRAM TRENO nella tratta Trento – Rovereto della linea del Brennero e Rovereto – Riva del Garda della futura linea di collegamento ferroviario con il lago di Garda, da adattare opportunamente. Esso potrebbe essere parte integrante, insieme ai treni regionali locali e veloci, della metropolitana di superficie del Trentino Alto Adige e dell’Euregio. Inoltre con l’intermodalità con la navigazione lacuale, con battelli ecologici, del Lago di Garda, costituente la metropolitana d’acqua, realizzare un efficiente ed efficace collegamento con le regioni Lombardia e Veneto.

Risulta importante che la Provincia Autonoma di Trento e i comuni interessati credano in questa visione strategica e al più presto approvino il Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile e il Piano Stralcio della Mobilità dell’Alto Garda e Ledro e della Vallagarina. Affinché tale visione diventi realtà è necessario sviluppare progetti di fattibilità tecnica ed economica ed attivare finanziamenti economici a livello provinciale, nazionale ed europeo. Il CMST ritiene che tali scelte debbano essere fatte in modo partecipato con i cittadini residenti, già nell’ambito della progettazione del lotto 3B – circonvallazione ipogea di Rovereto.

Il CMST ritiene ancora necessario che la Provincia Autonoma di Trento e i comuni interessati abbandonino la visione unicamente stradale della mobilità, fino ad ora perseguita, e attuino la necessaria progettualità per un non più procrastinabile riequilibrio del modal split strada-rotaia sulle linee in esercizio, pianificando, allo scopo, anche un radicale potenziamento della linea della Valsugana. Si tratterebbe in definitiva di attuare linee guida, indirizzi, trattati internazionali e impegni già sottoscritti, ma di fatto tenuti in stand-by, quali il Green Deal, la Convenzione delle Alpi, Arge Alp, la Macroregione alpina Eusalp, Euregio.

*

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino

Iscrizione in presenza (max 50 persone): iscriversi utilizzando il form al link https://forms.gle/9RYiCPXHPcrqWiUcA entro il 22 maggio. Iscrizione alle sole presentazioni in remoto tramite GoToWebinar al https://attendee.gotowebinar.com/register/8071350370053822041 Dopo l’iscrizione, verrà inviato un messaggio e-mail di conferma

con le modalità di accesso alla sessione nell’ora prestabilita.