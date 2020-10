MASCHIO (ONDA CIVICA) * MERCATINO NATALE TRENTO: « CHIESTO ALL’ANAC UN PARERE SUL BANDO ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI »

In data 20 ottobre 2020 veniva discussa in aula consiliare del Comune di Trento la nostra interrogazione nella quale manifestavamo la nostra perplessità nell’aver emanato un bando per l’assegnazione degli spazi pubblici comunali al fine di realizzare i mercatini di Natale, permettendo di partecipare e di vincere, all’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei laghi di cui il Comune stesso è azionista e nel cui Consiglio di amministrazione siede l’attuale Vicesindaco ed assessore che fungeva da Assessore al Turismo all’epoca della predisposione del bando. Prima di fare la presente segnalazione abbiamo inviato la nostra interrogazione chiedendo

rassicurazioni ma le risposte sono state solo che l’assessore si è astenuto dal partecipare alle sedute legate a tali aspetti.

Dal nostro punto di vista la stessa partecipazione da azionisti all’azienda APT ci mette in un potenziale conflitto di interessi anche involontario anche solo nella valutazione della commissione di gara composta da dipendenti comunali. Avendo avvisato che qualora non vi fossero stati seri chiarimenti saremmo stati obbligati a chiedere approfondiamenti a chi di competenza abbiamo girato in data odierna il tutto ad ANAC per un parere.