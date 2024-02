CARABINIERI – STORO (TN) * PRATICHE VENATORIE ILLEGALI « TRAPPOLE PER LA CATTURA DI AVIFAUNA SELVATICA, 50ENNE SANZIONATO »

10.30 - lunedì 19 febbraio 2024

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Storo coordinati dal Comando Compagnia di Riva del Garda, a seguito di alcune notizie apprese durante la normale attività istituzionale, hanno sottoposto a controllo un cinquantenne del comune di Bondone (TN), rinvenendo nella sua disponibilità alcune trappole per la cattura di avifauna selvatica.

In particolare i militari hanno scoperto che l’uomo deteneva abusivamente quattro reti mimetiche per la pratica dell’uccellagione.

Tale pratica illegale – considerata a tutti gli effetti una forma di bracconaggio – consiste nell’apposizione fissa di tali dispositivi tra due alberi o pali opportunamente predisposti, finalizzata alla cattura indiscriminata e massiva di selvaggina.

Per questa ragione, in base alla L.P. n.24 del 1991 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), il trasgressore è stato sanzionato e le reti sono state sottoposte a sequestro amministrativo per la successiva confisca e distruzione.