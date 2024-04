SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * DAMBEL – VAL DI NON: “ NEL NOSCO TAGLIA PIANTA CHE LO COLPISCE, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI TRENTO “

18.45 - venerdì 26 aprile 2024

Intervento nei boschi sopra Dambel in Val di Non: uomo elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Un uomo del 1985 è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essersi infortunato mentre tagliava delle piante nei boschi sopra l’abitato di Dambel in Val di Non.

Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo sia stato colpito da una pianta dopo averla tagliata, scivolando in una scarpata e finendo nel rigagnolo di un rio dopo un volo di circa 5 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.50 da una persona che si trovava con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Alta Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico si portavano in piazzola, pronti a dare supporto in caso di necessità. Una volta sul posto, l’elicottero ha verricellato il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino con l’equipe sanitaria.

L’uomo, incosciente e in gravi condizioni per i possibili politraumi riportati dalla caduta, è stato intubato sul posto. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, è stato verricellato a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale santa Chiara di Trento. Sul posto anche in Vigili del Fuoco. L’intervento si è concluso poco dopo le 18.

*

Foto di archivio