GUGLIELMI (FASSA) – INTERROGAZIONE * COVID: « SONO STATE PREVISTE STRUTTURE ADIBITE ALL’ISOLAMENTO DEI TURISTI CHE DOVESSERO RISCONTRARE POSITIVITÀ AL VIRUS? »

In vista dell’imminente stagione turistica estiva risulta di fondamentale importanza garantire nelle località turistiche una corretta e sicura gestione dei possibili casi di positività da Covid-19.

Nonostante un generale trend di miglioramento della situazione dei contagi, non è possibile escludere a priori situazioni di contagio, in particolare riferite agli spostamenti per turismo. Importante risulta essere quindi la strategia di isolamento di soggetti che dovessero risultare positivi a test Covid durante il periodo di soggiorno nelle località turistiche trentine. Risulta, ad oggi, che i soggetti che dovessero risultare positivi, devono essere posti in isolamento nella struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, nella quale risiedono temporaneamente, comportando un notevole aggravio di responsabilità e carico di preoccupazione agli operatori turistici.

Tenendo conto altresì che un eventuale aumento dei contagi potrebbe andare a causare una maggiore pressione sulle strutture ospedaliere provinciali.

Tutto ciò premesso si interroga l’Assessore competente per sapere se siano state previste delle strutture adibite all’isolamento dei turisti che dovessero riscontrare positività al virus Covid-19.

Consigliere

Luca Guglielmi