PAT * “SANBADANCE PARTY”: « UNA SERATA DI FESTA E MUSICA AL TEATRO SANBÀPOLIS, A TRENTO (27/12) »

09.29 - domenica 24 dicembre 2023

SanBaDance Party.Mercoledì 27 dicembre una serata di festa e musica al teatro Sanbàpolis aperta a tutta la città. Saranno gli “If Sara wakes up”e DJ Marchino, ad animare la “SanBaDance Party”, la festa organizzata da Opera Universitaria, in collaborazione con il Centro Culturale Santa Chiara.

“Sarà una vera e propria festa per tutta la città quella che si terrà il prossimo 27 dicembre al Sanbàpolis – spiega la presidente di Opera Maria Laura Frigotto. Un’occasione preziosa di incontro tra la comunità studentesca e la città, con un evento gratuito aperto a tutte e tutti”.

Come ogni anno, dunque, Opera dedica un’attenzione particolare alle studentesse e agli studenti che non hanno la possibilità di tornare nel proprio paese d’origine o nella propria città, organizzando una cena offerta per loro all’Unibar e, a seguire, aprendo le porte del proprio teatro all’intera comunità.

Ad animare la serata saranno gli “If Sara Wakes up”, la band nata nel 2021 da un’idea di Alessio Zeni (basso), Daniele Bonvecchio (batteria), Ivan Dalla Torre (chitarra), già insieme nella band electro pop HI FI GLOOM, che nell’estate 2022 ha avuto l’onore di aprire tre concerti di Vasco Rossi a Trento, Messina e Bari, e la bolzanina Sara Alice Ridolfi (voce).

Le note saranno quelle dei più grandi successi pop/rock/dance dagli anni ’90 ai giorni nostri di artiste femminili, dalle sfumature rock di Alanis Morissette, Avril Lavigne e No Doubt, passando per il pop di Britney Spears, Pink e Miley Cyrus, fino ad arrivare a brani di star attuali come Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry e Dua Lipa.

L’ingresso è gratuito e sarà possibile accedere a teatro a partire dalle ore 21.00.