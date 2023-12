COMUNE TRENTO * AUGURI DI NATALE: IANESELLI, « CERCHIAMO DI ESSERE GENTILI CON TUTTI, IL VOLONTARIO È PERSONA CHE VA INCONTRO AGLI ALTRI »

18.12 - venerdì 22 dicembre 2023

Auguri di Natale alla città. Ianeselli: “Auguro a Trento di essere una città gentile”. Ad accompagnare il primo cittadino il coro “Piccole Colonne” con canti natalizi. Si è svolto questo pomeriggio in piazza Battisti il tradizionale appuntamento con gli auguri alla città da parte del sindaco Franco Ianeselli. Ad accompagnare il primo cittadino il coro “Piccole Colonne”, formato da bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che ha eseguito alcuni tra i più noti canti natalizi, tra cui “Tu scendi dalle stelle”, “Bianco Natale” e “Jingle Bells”. L’incontro è stato anche “tradotto” da Sara nella lingua dei segni (Lis).

Nel suo intervento il sindaco ha detto: “Ispirato anche dalla maestra di scuola materna di mio figlio Andrea, quest’anno auguro a Trento di essere una città gentile il che significa volersi bene e cercare di capire prima di giudicare gli altri. È facile essere cortesi con i familiari e gli amici, cerchiamo per l’anno prossimo di essere gentili con tutti anche in considerazione del fatto che saremo capitale europea del volontariato: il volontario è una persona che va incontro agli altri con il sorriso”.

L’evento si è concluso con un caldo ristoro per tutti i convenuti.