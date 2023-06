BANKITALIA – BANCA D’ITALIA * FESTIVAL INTERNAZIONALE ECONOMIA – TORINO: « IL VIDEO INTEGRALE DELL’INTERVENTO DEL GOVERNATORE IGNAZIO VISCO, INTERVISTATO DA FEDERICO FUBINI »

17.24 - sabato 3 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’ITALIA, L’EUROPA E L’INCERTEZZA ECONOMICO-POLITICA GLOBALE

con Ignazio Visco – introduce Federico Fubini

Teatro Carignano

3 giugno 2023 – 12:00 – 13:20

Shock globali, turbolenze finanziarie, conflitti militari hanno mutato in soli tre anni le percezioni e forse le stesse prospettive dell’assetto economico-finanziario mondiale. Le difficoltà nella cooperazione internazionale rischiano oggi di approfondirsi. Ne discendono per l’Italia e per le istituzioni europee responsabilità diverse e nuove sfide economiche e sociali. Bisogna rispondere con determinazione, colmando i ritardi, valutando i costi cui fare fronte, creando nuove opportunità di sviluppo.