PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ DIALOGHI CON LE MINORANZE “: « LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEGLI EVENTI, SUL CANALE 642 DEL DIGITALE TERRESTRE »

Su TML lo speciale dedicato ai “Dialoghi con le Minoranze”. Sul canale 642 del Digitale Terrestre la conferenza stampa di presentazione degli eventi.

Una serie di appuntamenti rivolti a temi di interesse e fondativi dell’identità di Minoranza nella nostra Provincia: lingua, cultura, diversità identitaria e ruolo delle donne nelle comunità fragili gli argomenti cardine dei “Dialoghi con le Minoranze”: la conferenza stampa di presentazione di questi eventi e in particolare dell’indagine sociolinguistica che prende avvio in questi giorni, andrà in onda su TML, la televisione delle Minoranze linguistiche trentine (canale 642 del Digitale terrestre) a partire da questa sera, mercoledì 30 giugno, alle ore 20.30.

L’evento, moderato dal capo ufficio stampa della Provincia Giampaolo Pedrotti, ha visto la partecipazione della responsabile del Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo Giuliana Cristoforetti, la docente di Linguistica generale dell’Università di Trento e responsabile scientifica del progetto indagine sociolinguistica CLAM 2021 Patrizia Cordin e, in collegamento da Milano, il docente di Etnolinguistica e Linguistica Generale dell’Università degli studi di Milano Bicocca Gabriele Iannaccaro. Anche il Presidente Maurizio Fugatti ha voluto portare un messaggio di augurio per il buon esito dei lavori.

Questi gli orari della messa in onda:

Mercoledì 30 giugno ore 20.30

Giovedì 1 luglio ore 12.00

Venerdì 2 luglio ore 14.30

Sabato 3 luglio ore 23.00

Domenica 4 luglio ore 20.00