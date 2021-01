APT ALPE CIMBRA (TN) * PRODOTTI TIPICI: « NELLA MACELLERIA CAPPELLETTI PRODUCONO LO SPECK DAL 1898, ALLA FATTORIA LENZI SI COLTIVANO LE PATATE »

Marisa della Fattoria Soto al Croz, Armando di Maso Engher, Diego della Fattoria Lenzi conoscono le loro mucche tutte per nome: le lasciano libere di pascolare sulle nostre montagne e con il loro latte producono in primis il Formaggio Vézzena, eccellenza dell’Alpe, ma anche la tosella, il fresco di Malga e le caciotte.

Nicola e la sua famiglia, nella Macelleria Cappelletti, producono lo Speck dal 1898, mantenendo immutati i sapori della tradizione secolare. Uno speck dal profumo intenso che si scioglie in bocca ma anche carni fresche, prosciutti alle erbe, il Cotto Cimbro, salsicce trentine, tutto lavorato seguendo le antiche ricette di famiglia con l’aggiunta dei preziosi aromi della montagna cimbra.

Alla fattoria Lenzi si coltivano le patate, rigorosamente biologiche. Non saranno perfette come aspetto esteriore, ma il loro gusto è decisamente sublime, merito anche di una terra vocata per questo prodotto.

Dopo aver preparato la tipica polenta di patate, puoi metterne qualche fetta nel tuo cestino per uno sfizioso pic-nic sui nostri alpeggi.

E cosa ne dici di metterci anche le Uova Arcobaleno, specialità esclusiva dell’Alpe Cimbra? Sono azzurre, rosa, marroni perché le galline di Maso Guez vengono nutrite con il siero del latte di capra, che non solo rende il guscio colorato ma dona alle uova una consistenza e un sapore veramente incredibile. Sempre a Maso Guez si producono dei formaggi di capra eccezionali.

Hai mai provato ad abbinare il formaggio al miele di montagna? Una prelibatezza irresistibile. Puoi acquistarlo alla Casa del Miele dove Fabia ti saprà insegnare come apprezzare al meglio gli abbinamenti con i diversi tipi di miele e al Museo del Miele di Lavarone Amelio ti accompagnerà anche in un’affascinante viaggio nel mondo delle api.

E per concludere non dimenticarti di comprare un tradizionale strudel fatto rigorosamente con le mele del Trentino!